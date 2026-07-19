Live TV

Reacția lui Netanyahu după ce Mamdani a spus că va face tot ce e posibil să-l aresteze la New York

Data actualizării: Data publicării:
Benjamin Netanyahu.
Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Biroul lui Benjamin Netanyahu a condamnat, duminică, declaraţiile primarului din New York, Zohran Mamdani, care a menţionat posibilitatea arestării prim-ministrului israelian cu ocazia vizitei acestuia la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.

„Domnul Mamdani ar trebui mai degrabă să se concentreze asupra reparării pagubelor pe care politica sa le provoacă în New York”, a afirmat cabinetul liderului israelian într-un mesaj publicat pe X.

„La fel ca (procurorul Curţii Penale Internaţionale, CPI) Karim Khan, Mamdani pare să dorească să distragă atenţia de la prostiile sale atacându-l pe liderul statului evreu, singura democraţie din Orientul Mijlociu”, a adăugat biroul lui Benyamin Netanyahu.

Karim Khan a fost suspendat la începutul lunii iunie din cauza acuzaţiilor de agresiune sexuală împotriva unei membre a echipei sale.

Într-un interviu publicat sâmbătă de New York Times, Zohran Mamdani a estimat că „prim-ministrul Netanyahu are locul său la Haga. Este un criminal de război vizat de un mandat de arestare” emis de CPI.

Zohran Mamdani a precizat că nu ştie dacă are competenţa de a-l reţine pe un lider străin, menţionând că se află în „discuţii active” cu autorităţile din New York pe această temă.

„Vom face tot ceea ce legea îmi permite să fac în New York”, a adăugat el, în contextul în care Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, marele eveniment anual al liderilor din întreaga lume, se va desfăşura în septembrie la sediul ONU din New York.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
militar lesinat ziua aviatiei
2
Incident la ceremonia de Ziua Aviației: un militar aproape că leșină lângă șeful Armatei...
Ramzan Kadirov pe un tanc
3
Ramzan Kadîrov spune că Rusia ar trebui să lanseze o operațiune militară împotriva...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
4
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace cu SUA...
US President Trump to deliver address to nation
5
Scopul explicit al discursului ținut de Donald Trump: pregătirea terenului pentru...
OUT: un titular de la Spania - Argentina, scos la vânzare chiar înainte de finala Cupei Mondiale!
Digi Sport
OUT: un titular de la Spania - Argentina, scos la vânzare chiar înainte de finala Cupei Mondiale!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
OTdjOGNjYjQ0MmNhNzIwMDQ3OWJlZjk3OGM5OQ==.thumb (1)
Armata SUA va trimite alte zeci de avioane-cisternă în Israel, după ce a reluat atacurile asupra Iranului
donald trump
Reacție din Canada la amenințările lui Trump, furios din cauza incendiilor de vegetație: „E inacceptabil”
ilustrație cu Donald Trump și steagul UE în flăcări
Statele Unite „își calcă aliații în picioare” în vânătoarea globală pentru minerale critice. „Este aproape ca un fratricid”
Zohran Mamdani sustine un discurs
Primarul New Yorkului analizează posibilitatea arestării lui Netanyahu când va veni la Adunarea Generală a ONU
Pete Hegseth
Îngrijorare în rândul experților privind testele de testosteron la soldații americani. De ce contestă aceștia decizia Pentagonului
Recomandările redacţiei
faza de joc din meciul spania - argentina
CM 2026. Spania - Argentina, 0-0 la pauză, în finala turneului mondial
nava turca lovita de rusi
O navă comercială turcă, lovită de rachete rusești în Marea Neagră...
busteni-viitura
Viitură puternică în Bușteni: mașini și oameni luați de ape, o femeie...
2026-06-22-9047
Adrian Veștea își declară susținerea pentru Platforma...
Ultimele știri
De ce sunt italienii atât de vorbăreți: secretul ar putea fi școala
Pe cine vrea Peter Magyar să propună pentru președinția Ungariei: „Numele ei a fost sinonim cu talentul şi perseverenţa”
Tramvaiele Tatra din București au fost retrase din circulație. Primarul Ciprian Ciucu: Au transportat mai multe generaţii de călători
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Momente de tensiune la granița României! Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul românesc: „S-a stins cu 10 minute înainte de finala Spania – Argentina!”
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Schimbare radicală pentru fostul coleg al lui Adrian Mutu care era confundat cu un om al străzii. Cum arată...
Adevărul
De anul viitor, elevii ar putea fi puși să meargă la biserică pentru a fi evaluați la Religie. Expert: „O...
Playtech
Situațiile în care poți rămâne fără pensie. Când poate fi suspendată sau încetată plata de către Casa de...
Digi FM
„S-a transformat într-un coșmar”. Ce s-ar fi întâmplat la reuniunea dintre Meghan, Harry și familia regală...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: Mohamed Salah NU a mai semnat, după ce impresarul a făcut ceva "incredibil"!
Pro FM
Cum a cucerit-o Deliric pe Inna. Artistul a dezvăluit secretul relației lor: „Îi spun că o iubesc, o mângâi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Julia Roberts și Kiefer Sutherland trebuiau să se căsătorească. Ce s-a întâmplat cu doar trei zile înainte de...
Adevarul
Grupa de sânge care poate crește riscul de AVC înainte de 60 de ani. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Românii încep „vânătoarea” anilor de muncă înainte de pensie! CNPP, asaltată de cereri și verificări urgente
Digi FM
O femeie de 38 de ani comandat 18 sticle de vin, apoi a murit. Mama ei, sfâșiată: „Aș fi făcut orice să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
8 obiceiuri simple care ne pot proteja de stres, obezitate și boli cronice. Mulți le-au uitat sau nu le mai...
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Harrison Ford, cu bicicleta prin LA. La 84 de ani, actorul din Indiana Jones are un stil de viață activ: Așa...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...