Reacția lui Trump după ce Congresul a votat o rezoluție care îl obligă să retragă forțele americane din Iran

Donald Trump a respins, joi, votul Camerei Reprezentanţilor menit să-i limiteze puterile de a ataca Iranul fără aprobarea Congresului, afirmând că acesta este „lipsit de sens”, relatează The Guardian.

El nu a uitat să-i menţioneze denigrator pe cei patru republicani care s-au alăturat democraţilor pentru a adopta proiectul de lege care a trecut miercuri cu 215 voturi pentru faţă de 208 împotrivă, scrie News.ro.

Într-o postare pe Truth Social, preşedintele SUA a scris: „Ieri, într-un vot lipsit de sens, Camera Reprezentanţilor a votat, cu 4 republicani răi şi toţi tâmpocraţii, pentru a-mi limita puterile de război, chiar în mijlocul negocierilor mele finale pentru a pune capăt războiului cu Republica Islamică Iran. Cine ar face un lucru atât de nepatriotic? Ei ştiu în ce stadiu se află negocierile.

Democraţii sunt alimentaţi de sindromul obsesiei pentru Trump. Ei ar prefera ca ţara noastră să eşueze decât să-mi ofere încă o victorie, printre multe altele. Cei patru republicani, asta e cu totul altă poveste – se dau în spectacol! Ar trebui să le fie ruşine. MAGA!!!”

Camera Reprezentanţilor din SUA i-a administrat miercuri o palma neaşteptată lui Donald Trump în legătură cu războiul său împotriva Iranului, reprezentanţii susţinând o măsură care să-l oblige să solicite aprobarea Congresului sau să retragă forţele americane.

Republicanii disidenţi au fost Thomas Massie din Kentucky, Brian Fitzpatrick din Pennsylvania, Warren Davidson din Ohio şi Tom Barrett din Michigan.

Votul de miercuri a avut loc la aproape două săptămâni după ce republicanii din Camera Reprezentanţilor au anulat un vot programat anterior pe această temă, pe motiv că nu aveau suficiente voturi pentru a-l respinge.

Votul trimite rezoluţia la Senat. O mână de republicani din Senat s-au alăturat democraţilor luna trecută pentru a promova o rezoluţie similară care îl obligă pe Trump să solicite aprobarea Congresului, după ce patru senatori republicani s-au revoltat şi au votat alături de democraţi.

Însă chiar dacă Congresul adoptă o rezoluţie de limitare a puterilor de război ale preşedintelui, aceasta nu îl împiedică automat pe preşedinte să ordone operaţiuni militare.

Măsura poate fi blocată prin veto prezidenţial, iar administraţiile americane au contestat în repetate rânduri constituţionalitatea unor restricţii impuse de Congres în domeniul militar. Congresul poate trece peste veto-ul prezidenţial doar cu o majoritate de două treimi în ambele camere.

Editor : C.L.B.