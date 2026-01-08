Președintele SUA, Donald Trump, a avut o primă reacție miercuri seara, după ce o femeie a fost împușcată mortal în timpul unui raid al agenților de imigrări, în Minneapolis, statul Minnesota. Liderul american a calificat uciderea drept „autoapărare” și a scris despre victimă că „avea un comportament extrem de dezordonat”.

„Tocmai am văzut videoclipul evenimentului care a avut loc în Minneapolis, Minnesota. Este un lucru îngrozitor de privit. Femeia care țipa era, în mod evident, o agitatoare de profesie, iar femeia care conducea mașina avea un comportament extrem de dezordonat, obstrucționând și opunând rezistență, după care l-a lovit în mod violent, intenționat și cu brutalitate pe ofițerul ICE, care se pare că a tras în legitimă apărare”, a scris președintele SUA într-o postare pe Truth Social.

„Pe baza imaginilor atașate, este greu de crezut că el este în viață, însă în prezent se recuperează în spital. Situația este analizată, însă motivul pentru care au loc aceste incidente este faptul că Stânga Radicală îi amenință, îi agresează și îi vizează zilnic pe ofițerii forțelor de ordine și pe agenții ICE. Ei încearcă doar să-și facă meseria de a FACE AMERICA SIGURĂ. Trebuie să fim alături de forțele noastre de ordine și să le protejăm de această Mișcare Radicală a Violenței și Urii din stânga”, se mai arată în mesajul lui Trump.

Secretarul securității interne, Kristi Noem a spus că femeia ar fi încercat să-i lovească pe ofițeri cu mașina, într-un act de „terorism intern".

„I-a urmărit și i-a împiedicat să-și facă treaba pe tot parcursul zilei. Agenții ICE i-au ordonat în repetate rânduri să coboare din mașină și să înceteze să obstrucționeze forțele de ordine, dar ea a refuzat să respecte ordinele. Apoi, și-a transformat vehiculul într-o armă și a încercat să calce un ofițer de aplicare a legii. Aceasta pare a fi o tentativă de a ucide sau de a provoca vătămări corporale agenților, un act de terorism intern”, a declarat Noem.

Un poliţist al autorităţii federale pentru imigraţie (ICE) a împuşcat o femeie în timpul unei operaţiuni, miercuri, la Minneapolis, într-un act de „legitimă apărare”, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA.

Editor : C.S.