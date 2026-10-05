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Reacția lui Trump după repatrierea bombardierelor americane din Regatul Unit. „Le-am mutat puţin, nu foarte departe”

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B-1B Bombers at RAF Fairford, Gloucestershire, Operation Epic Fury
Bombardierele Rockwell B-1B la baza RAF Fairford, Gloucestershire, Marea Britanie, în cadrul operațiunii „Epic Fury”, Războiul din Iran din 2026. Foto: Profimedia
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Donald Trump a evocat luni prezenţa unor „ameninţări” care vizau bombardiere americane staţionate în Regatul Unit, ceea ce a justificat repatrierea acestora.

„Au existat ameninţări, aşa că, în loc să ispitim inamicul (...) le-am mutat puţin, nu foarte departe”, a declarat Donald Trump presei la Casa Albă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Cunoaştem persoanele care se află la originea ameninţării”, a afirmat preşedintele american, înainte de a adăuga: „Sunt legate de Iran”.

Statele Unite şi-au retras bombardierele strategice B-1 de la baza aeriană britanică din Fairford în urma unor noi ameninţări care au vizat acest sit militar, aflat în centrul unei anchete antiteroriste cu multiple zone de umbră.

Poliţia britanică a intervenit pe 27 septembrie la această bază din sud-vestul Angliei, după ce a fost semnalată prezenţa a „trei vehicule suspecte”.

Un perimetru vast a fost securizat şi zeci de familii au fost evacuate în jurul aerodromului care era utilizat de armata americană în războiul dus împotriva Iranului.

Editor : B.P.

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