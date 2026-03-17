Reacția lui Zelenski după amenințarea Iranului că Ucraina se transformă într-o „ţintă legitimă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina nu este intimidată de amenințările Iranului și avertizează că războiul cu drone, care destabilizează acum Orientul Mijlociu, a fost dezvoltat și rafinat inițial prin ani de atacuri asupra orașelor ucrainene. Declarația lui vine ca reacție la amenințările venite din partea Teheranului, care a transmis că, prin asistența pe care o acordă Israelului, Ucraina se transformă într-o „ţintă legitimă” pentru Iran.

„Nimic nou”, a răspuns Zelenski când a fost întrebat despre avertismentele Teheranului la adresa Ucrainei, într-un interviu pentru Jerusalem Post, potrivit Kyiv Post.

„Nu ne temem de astfel de mesaje... Trăim cu astfel de mesaje în fiecare zi”, a mai adăugat președintele Ucrainei.

Volodimir Zelenski a dezvăluit cum utilizarea de către Rusia a dronelor Shahed, fabricate în Iran, a evoluat de la lovituri limitate la o campanie la scară largă, despre care spune că a transformat efectiv Ucraina într-un teren de testare pentru sisteme din ce în ce mai avansate și letale.

„Ucraina a fost, în cele din urmă, un fel de loc de experimentare pentru aceste drone”, a spus el.

„Nici măcar nu poți compara prima clasă de Shahed cuShahed-ul de astăzi.”

Zelenski a declarat că Ucraina a încercat de la început să împiedice Iranul să furnizeze drone Shahed Rusiei, avertizând direct Teheranul că armele vor fi folosite împotriva civililor.

„Le-am cerut să nu dea arme pentru că altfel, dacă le dau arme, precum Shahed, ne vor ucide civilii”, a spus el, adăugând că Kievul a avertizat Iranul: „Și veți fi aliați”.

„Au mințit, desigur”

Potrivit lui Zelenski, oficialii iranieni au negat că ar fi cu adevărat de partea Moscovei și au minimalizat amploarea transferurilor.

„Au spus că «Bine... nu suntem aliați în asta»”, și-a amintit el.

Zelenski a mai spus că Iranul a susținut că livrările de drone vor fi limitate: „Le-am vândut rușilor această parte a Shahed-urilor și vor fi 1.200 sau 1.300, și asta e tot”.

„Dar nu a fost adevărat. Au mințit, desigur”, a adăugat Zelenski.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina a îndurat baraje susținute de drone ani de zile, cu valuri care ajungeau la sute pe zi.

„Am avut 350 sau 500 de drone iraniene, Shahed-uri, în fiecare zi, în fiecare zi și noapte”, a spus el, descriind un nivel de intensitate care a permis atât Rusiei, cât și Iranului să perfecționeze continuu armele.

„Folosesc Shahed pentru a face exerciții asupra civililor”

El a susținut că aceste îmbunătățiri au avut un cost ridicat pentru civilii ucraineni, dronele fiind folosite mai puțin pentru impactul pe câmpul de luptă și mai mult ca instrumente de teroare.

„De fiecare dată când am schimbat tehnologiile, ei au avut, desigur, această experiență sângeroasă, asupra poporului nostru, pe pământul nostru”, a spus Zelenski.

„În mare parte, folosesc 99% din Shahed... pentru a face exerciții asupra civililor.”

Zelenski a spus că implicarea Iranului s-a extins mult dincolo de furnizarea de drone. El a acuzat Teheranul că a ajutat Rusia să stabilească producția internă, inclusiv prin furnizarea de licențe, expertiză tehnică și sprijin direct.

„Au acordat licențe pentru producție”, a spus el. „Și i-au ajutat să construiască două fabrici.”

În același timp, el consideră că cooperarea a devenit reciprocă, Rusia ajutând acum Iranul să își îmbunătățească propriile capacități de drone.

„Am văzut câteva detalii”

Întrebat direct dacă Moscova transferă tehnologie modernizată înapoi la Teheran, Zelenski a răspuns: „Da, sunt sigur.”

El a indicat dovezi recuperate de la o dronă doborâtă în Orientul Mijlociu, care ar fi conținut componente care nu au fost produse de Iran.

„Am văzut câteva detalii. Erau detalii rusești. Știm asta pentru că iranienii nu le-au produs”, a spus el.

Zelenski a avertizat că natura războiului se schimbă, Rusia reducând producția de rachete în favoarea unor drone mai ieftine, produse în masă, concepute pentru atacuri de saturație.

„Vor trece la drone din ce în ce mai ieftine, dar vor avea sute de mii de astfel de drone”, a spus el.

Strategia, a adăugat el, vizează copleșirea apărării aeriene, țintind în același timp infrastructura critică, inclusiv sistemele energetice și de apă, pentru a perturba viața de zi cu zi și a maximiza impactul asupra civililor.

„Vor să ucidă cât mai mulți civili posibil”, a spus Zelenski. „Și vor să distrugă energia, petrolul, gazele și orice fel de generare de energie.”

„Suntem pregătiți”

Ucraina, a spus el, își împărtășește deja experiența. Kievul a desfășurat experți militari pentru a ajuta țările partenere să își consolideze sistemele de apărare aeriană împotriva dronelor iraniene.

„Suntem pregătiți”, a spus Zelenski. „Acum depinde de țări cum să implice expertiza noastră.”

El a subliniat că sprijinul Ucrainei este de natură defensivă, concentrat pe a ajuta alte părți să contracareze atacurile cu drone, mai degrabă decât să le comită.

„Apărarea aeriană – nu sunt atacuri”, a spus el.

Preşedintele Comisiei pentru securitate naţională din Parlamentul iranian, Ebrahim Azizi, a declarat că, prin oferirea de drone Israelului, Ucraina s-a implicat în războiul din Orientul Mijlociu şi şi-a transformat teritoriul într-o „ţintă legitimă” pentru Iran.

„Prin oferirea de sprijin cu drone regimului israelian, Ucraina eşuată s-a implicat de facto în război şi, conform Cartei ONU, a transformat întreg teritoriul său într-o ţintă legitimă pentru Iran”, a transmis oficialul iranian.

