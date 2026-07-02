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Reacția lui Zelenski după atacul masiv al Rusiei asupra Kievului. „Asta nu se va întâmpla”

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bloc distrus in kiev de rachete rusesti
Kievul a fost ținta unui bombardament puternic din partea Rusiei. Sursă foto: Facebook
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Ucraina va riposta „cu siguranţă” la atacul masiv rusesc asupra Kievului din noaptea de miercuri spre joi, soldat cu cel puţin 21 de morţi şi 85 de răniţi, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a mers la locul bombardamentelor.

„Rusia loveşte în ţinte civile doar pentru a constrânge Ucraina să renunţe la statul său, pentru a crea o falie între societatea civilă şi armată. Pe asta a mizat de la începutul războiului, dar asta nu se va întâmpla”, a afirmat Zelenski, adăugând că Ucraina va riposta „cu siguranţă” la aceste lovituri, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

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Un depozit al Crucii Roşii care conţinea ajutor umanitar a fost „distrus” în timpul loviturilor masive ruseşti de noaptea trecută asupra Kievului, a anunţat organizaţia, regretând „o lovitură grea” pentru activităţile sale.

Astfel, „s-au pierdut 320.000 de materiale şi echipamente umanitare”, a declarat organizaţia neguvernamentală pe Facebook.

Bilanţul persoanelor ucise şi rănite a continua să crească pe parcursul zilei de joi, iar autorităţile municipale din Kiev au declarat că sub dărâmături s-ar putea afla încă cel puţin nouă persoane, potrivit agenţiei de presă Unian.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia va continua să-şi intensifice presiunea asupra Ucrainei pentru a-şi „atinge obiectivele” în cadrul „operaţiunii militare speciale”, aşa cum numeşte oficial Moscova războiul în Ucraina, potrivit media de stat ruse.

Potrivit lui Peskov, şeful Statului Major General rus,Valeri Gherasimov, i-a raportat preşedintelui rus Vladimir Putin rezultatele atacului masiv asupra Ucrainei.

Rusia a lansat 74 de rachete de diferite tipuri şi aproape 500 de drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei şi în special asupra Kievului. Unităţile de apărare antiaeriană au distrus o bună parte din dronele şi rachetele lansate, dar unele dintre acestea şi-au atins ţintele, conform media ucrainene.

Editor : B.P.

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