Reacția lui Zelenski după atacul masiv al Rusiei asupra Kievului. „Asta nu se va întâmpla”

Ucraina va riposta „cu siguranţă” la atacul masiv rusesc asupra Kievului din noaptea de miercuri spre joi, soldat cu cel puţin 21 de morţi şi 85 de răniţi, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a mers la locul bombardamentelor.

„Rusia loveşte în ţinte civile doar pentru a constrânge Ucraina să renunţe la statul său, pentru a crea o falie între societatea civilă şi armată. Pe asta a mizat de la începutul războiului, dar asta nu se va întâmpla”, a afirmat Zelenski, adăugând că Ucraina va riposta „cu siguranţă” la aceste lovituri, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

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Un depozit al Crucii Roşii care conţinea ajutor umanitar a fost „distrus” în timpul loviturilor masive ruseşti de noaptea trecută asupra Kievului, a anunţat organizaţia, regretând „o lovitură grea” pentru activităţile sale.

Astfel, „s-au pierdut 320.000 de materiale şi echipamente umanitare”, a declarat organizaţia neguvernamentală pe Facebook.

Bilanţul persoanelor ucise şi rănite a continua să crească pe parcursul zilei de joi, iar autorităţile municipale din Kiev au declarat că sub dărâmături s-ar putea afla încă cel puţin nouă persoane, potrivit agenţiei de presă Unian.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia va continua să-şi intensifice presiunea asupra Ucrainei pentru a-şi „atinge obiectivele” în cadrul „operaţiunii militare speciale”, aşa cum numeşte oficial Moscova războiul în Ucraina, potrivit media de stat ruse.

Potrivit lui Peskov, şeful Statului Major General rus,Valeri Gherasimov, i-a raportat preşedintelui rus Vladimir Putin rezultatele atacului masiv asupra Ucrainei.

Rusia a lansat 74 de rachete de diferite tipuri şi aproape 500 de drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei şi în special asupra Kievului. Unităţile de apărare antiaeriană au distrus o bună parte din dronele şi rachetele lansate, dar unele dintre acestea şi-au atins ţintele, conform media ucrainene.

Editor : B.P.