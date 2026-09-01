Reacția lui Zelenski după atacul Rusiei de la granița cu România, care a distrus un punct de trecere a frontierei

Rusia îşi continuă campania împotriva infrastructurii logistice ucrainene, iar în atacul masiv din noaptea de luni spre marţi, cu „un număr semnificativ” de rachete şi drone cu motor cu reacţie, a provocat intenţionat pagube la un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina şi România, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe platforma X.

„Un punct de trecere a frontierei cu România a fost avariat în mod deliberat, deoarece este o infrastructură pentru exporturi”, a scris Zelenski.

Rusia şi-a intensificat atacurile asupra frontierelor Ucrainei, pe lângă cele asupra instalaţiilor energetice şi logistice, iar marţi un nou atac a oprit trecerile de frontieră către România la Orlivka, pe Dunăre.

Rusia a atacat şi puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova în mai multe rânduri în ultimele săptămâni şi a reuşit să paralizeze aproape complet activitatea din porturile ucrainene de la Marea Neagră, cu atacuri constante asupra infrastructurii portuare şi a navelor comerciale, majoritatea refuzând acum să se apropie de coasta ucraineană de teama atacurilor, scrie EFE, potrivit Agerpres.

Zelenski a amintit că forţele ruseşti au lovit şi o gară din Kiev peste noapte, ucigând şapte persoane.

Compania feroviară de stat ucraineană a anunţat la rândul său că atacul a fost efectuat cu o rachetă balistică şi a precizat că şase dintre victime erau angajaţi ai companiei.

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Zelenski a informat totodată despre atacuri asupra numeroaselor afaceri din Kiev şi din alte regiuni ale ţării. Clădiri rezidenţiale au suferit, de asemenea, pagube grave, iar 12 persoane au fost ucise în capitală şi în zonele înconjurătoare ca urmare a atacului rusesc.

Zelenski cere din nou accelerarea livrărilor sistemelor de apărare antiaeriană

Rusia desfăşoară o campanie agresivă de atacuri împotriva depozitelor de supermarketuri şi a altor afaceri cu amănuntul, a camioanelor de marfă şi a altor infrastructuri cheie ale economiei ucrainene. Ca urmare, aprovizionarea cu anumite produse s-a redus în unele supermarketuri ucrainene.

Zelenski s-a mai referit şi la mai multe atacuri cu obuze şi drone împotriva regiunii Odesa, unde mii de familii au rămas fără electricitate din cauza avariilor la reţeaua electrică.

Preşedintele ucrainean a cerut din nou accelerarea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană pentru Ucraina, care are foarte puţine interceptoare capabile să doboare rachetele balistice ruseşti.

Confruntat cu scăderea dramatică a ratei de interceptare, Kievul a încetat să mai furnizeze cifre în august anul acesta privind numărul de rachete lansate de Rusia în fiecare atac. Forţele Aeriene Ucrainene raportează acum doar numărul de rachete doborâte.

În raportul său despre atacul de luni seară, această ramură a Forţelor Armate Ucrainene a raportat doborârea a 5 rachete balistice.

În ceea ce priveşte dronele, Rusia a lansat 218 de vehicule aeriene fără pilot în timpul nopţii, dintre care 187 au fost doborâte.

Deşi nu la fel de drastic ca în cazul rachetelor balistice, Ucraina a înregistrat şi o scădere a ratei de interceptare a dronelor ruseşti, care cândva ajungea la aproape 100%, ca urmare a introducerii dronelor cu motor cu reacţie care ating viteze mai mari în atacurile aeriene ale forţelor Kremlinului.

Editor : C.S.