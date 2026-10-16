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Video Reacția lui Zelenski, după ce a fost întrebat la Bruxelles dacă ar putea servi drept ţap ispăşitor pentru Trump

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Volodimir Zelenski
Foto: Profimedia
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Întrebat vineri dacă nu cumva a devenit ţap ispăşitor pentru omologul său american Donald Trump cu câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului în SUA, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ales să zâmbească, într-o conferinţă de presă la Bruxelles, unde a fost prezent la summitul liderilor celor 27 de state membre, relatează AFP.

„Acesta este răspunsul meu”, a spus Volodimir Zelenski, zâmbind, ca răspuns la întrebarea unui jurnalist cu privire la posibilitatea ca el să servească drept ţap ispăşitor, într-un moment în care Donald Trump se confruntă cu dificultăţi înaintea alegerilor de la începutul lunii noiembrie.

Prudent, liderul ucrainean, presat de întrebări despre relaţia sa foarte dificilă cu miliardarul american, a evitat orice critică directă. Dar nu şi-a ascuns amărăciunea după ce a fost întrebat despre ultima declaraţie a lui Donald Trump.

„Este mai greu să lucrezi cu Zelenski decât cu Putin”, a declarat președintele SUA, care a cerut de mai multe ori plecarea lui Zelenski şi nu-şi ascunde admiraţia pentru preşedintele rus.

Ucraina a fost lovită joi de 1.000 de drone, a afirmat preşedintele ucrainean. „1.000! Dar partea americană afirmă că este dificil să discuţi cu Zelenski, că este mai puţin dificil să-l gestionezi pe Putin, ca să vezi”, a afirmat el în faţa jurnaliştilor.

„Vă sunt recunoscător tuturor celor care încercaţi să menţineţi unitatea dintre Europa şi Statele Unite”, a adăugat preşedintele Ucrainei înaintea summitului celor 27 de lideri europeni, la care a fost invitat vineri dimineaţă.

Editor : Sebastian Eduard

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