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Reacția lui Zelenski după ce o dronă rusească a lovit un depozit nuclear la Cernobîl

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volodimir zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Volodimir Zelenski a acuzat duminică Rusia că a atacat în mod deliberat zona de excludere din jurul centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl, după ce o dronă a lovit o clădire a infrastructurii de stocare a combustibilului nuclear uzat, însă în care nu se afla, la momentul atacului, astfel de material. Preşedintele ucrainean a precizat că, potrivit măsurătorilor disponibile, nu a fost înregistrată nicio creştere a nivelului radiaţiilor în urma incidentului.

„Ruşii au atacat astăzi din nou zona restricţionată din jurul centralei nucleare de la Cernobîl. O dronă Shahed a lovit o clădire a depozitului temporar pentru deşeuri nucleare. Este o infrastructură extrem de critică şi un atac rusesc extrem de josnic”, a scris Zelenski pe contul său pe reţeaua X.

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El a adăugat că ministerele de Externe şi al Energiei depun eforturi pentru a se asigura că toţi partenerii Ucrainei sunt informaţi clar cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

„Rusia a atacat în mod deliberat infrastructura nucleară. Până în prezent măsurătorile nu arată vreo creştere a nivelului de radiaţii, dar există, fără îndoială, o creştere a josniciei Rusiei”, a continuat Zelenski.

Clădirea lovită de dronă era destinată primirii containerelor cu combustibil nuclear uzat, însă în momentul atacului nu se afla combustibil în interior, a precizat compania ucraineană Energoatom, care a adăugat că nu au fost înregistrate creşteri ale nivelului radiaţiilor, iar incendiul provocat de impact a fost ulterior stins, potrivit agențiile DPA și EFE preluate de Agerpres.

Respectiva infrastructură din zona de excludere a fostei centrale de la Cernobîl este utilizată pentru stocarea pe termen lung a combustibilului nuclear uzat provenit de la centralele nucleare ucrainene aflate în prezent în funcţiune.

În acelaşi mesaj, Zelenski le-a cerut aliaţilor Ucrainei să adopte măsuri suplimentare „astfel încât ruşii să simtă că războiul lor terorist este de asemenea o lovitură împotriva Rusiei”.

Editor : Ana Petrescu

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