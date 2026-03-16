Reacția lui Zelenski, după ce Trump a spus că nu are nevoie de dronele Ucrainei. „Le-am răspuns"

Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval. Foto: Profimedia Images
Zelenski vrea să controleze exportul de drone Iranul amenință Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că SUA au contactat de mai multe ori Ucraina în privinţa experienţei dobândite în interceptarea dronelor Shahed de fabricaţie iraniană, potrivit agenției de presă Ukrinform. El îl contrazice astfel pe președintele american Donald Trump, care a spus că nu are nevoie de ajutorul ucrainenilor.

„Americanii ne-au contactat de mai multe ori. Au existat mai multe solicitări fie despre a ajuta o țară sau alta, fie despre a-i ajuta pe americanii înșiși. Armata noastră este în contact la diferite niveluri. Am primit scrisori, apeluri telefonice și solicitări din partea tuturor instituțiilor militare. De exemplu, convoc ședința Statului Major. Palisa (Pavlo Palisa, adjunctul Cabinetului Președintelui - n.r.) raportează: a sosit o solicitare. Fedorov (Mihailo Fedorov, ministrul Apărării din Ucraina - n.r.) raportează: a sosit o solicitare. Sîrski (Oleksandr Sîrski, comandantul armatei ucrainen - n.r.) raportează: a sosit o solicitare. Hnatov (Andrii Hnatov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei - n.r.) raportează: a sosit o solicitare. Și toți cei de la masă au formulat solicitările din partea Statelor Unite pentru mine. Toate instituțiile noastre au primit aceste solicitări. Le-am răspuns”, a declarat Volodimir Zelenski duminică, potrivit Ukrinform.

În plus, preşedintele ucrainean a spus că de experienţa Ucrainei în acest domeniu s-au arătat interesate și unele state din Golf, precum Emiratele Arabe Unite (EAU), Qatar, Arabia Saudită, Iordania şi Bahrein, cu ai căror lideri a discutat pe această temă.

Declarațiile lui Zelenski vin în contradicție cu cele ale liderului de la Casa Albă, care a spus că nu are nevoie de ajutorul ucrainenilor.

Într-un interviu telefonic acordat NBC News sâmbătă, preşedintele SUA, Donald Trump, a spus că resentimentele sale faţă de Volodimir Zelenski nu s-au atenuat şi a respins oferta liderului ucrainean de ajutor în ceea ce priveşte tehnologia dronelor.

„Zelenski este ultima persoană de al cărei ajutor avem nevoie”, a spus Trump.

De altfel, liderul de la Casa Albă a respins ajutorul Kievului în combaterea dronelor şi într-o declaraţie făcută săptămâna trecută pentru Fox News, când a spus că SUA „nu au nevoie de acesta”.

Zelenski vrea să controleze exportul de drone

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean şi-a exprimat dorinţa de a întări controlul statului asupra vânzărilor de drone produse de ţara sa în străinătate, într-un moment în care experienţa Ucrainei dobândită în cei patru ani de luptă cu Rusia se dovedeşte a fi la mare căutare în Orientul Mijlociu, iar Kievul încearcă să profite de acest atu, notează AFP.

De la începutul războiului în Orientul Mijlociu, Ucraina afirmă că a trimis specialişti în drone în mai multe ţări din Golf pentru a le ajuta să respingă aparatele Shahed de concepţie iraniană.

Zelenski s-a plâns sâmbătă - în declaraţii aflate sub embargo până duminică - că unele ţări străine ar putea cumpăra drone direct de la companiile ucrainene, ocolind guvernul Ucrainei.

„Din păcate, unii reprezentanţi ai unor guverne sau ai unor companii doresc să ocolească statul ucrainean pentru a cumpăra anumite echipamente. Asta se întâmplă în prezent”, a continuat el, fără să numească ţările implicate.

Iranul amenință Ucraina

Preşedintele ucrainean a ameninţat companiile care nu se vor conforma controlului guvernamental cu „măsuri neplăcute” şi a cerut miniştrilor săi să găsească „soluţii sistemice”.

„Am informat Ministerul Apărării şi am transmis semnale în acest sens” sectorului privat, a continuat Zelenski, apreciind că „producţia de drone moderne şi expertiza ucraineană în acest domeniu” ar putea constitui un sector la fel de profitabil ca petrolul.

Confruntându-se de patru ani cu atacuri ruseşti implicând sute de drone zilnic, armata ucraineană a acumulat o experienţă valoroasă în combaterea acestor dispozitive ieftine şi produse în masă.

Ucraina a dezvoltat în mod remarcabil capacităţi de bruiaj şi drone interceptoare, cunoştinţe pe care s-a oferit să le împărtăşească partenerilor săi.

Iranul a minimalizat sprijinul acordat de Ucraina ţărilor din Golf, apreciind că acesta este „pur simbolic”, avertizând totodată Kievul că „de acum a intrat într-o fază de confruntare directă” cu Teheranul şi că „întregul său teritoriu” a devenit o „ţintă legitimă”.

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
Digi Sport
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
Te-ar putea interesa și:
insula khark
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NGA
Ce poate să facă noul sistem de apărare antiaeriană SAMP/T NG, alternativă la Patriot. Ucraina va fi prima care îl testează
donald trump
Donald Trump sfidează decizia Curţii Supreme a SUA: „Am dreptul absolut să impun taxe vamale”
USA and China trade war. China and United States of America trade, duty, tariffs war
Trump afirmă că ar putea amâna summitul cu Xi Jinping din China, pe fondul conflictului cu Iranul
Donald Trump executiv Casa Albă
Politicianul de la Casa Albă care s-a opus atacurilor asupra Iranului, deși oficial a lăudat inițiativa lui Donald Trump
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Război deschis în Coaliție înaintea votării bugetului. Un lider PNL...
tevi ilegale in marea neagra
Buzoianu, despre țevile ilegale care deversează apă netratată direct...
calin georgescu parcul carol bucuresti
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește...
profimedia-0960368507
„Trebuie să conducem mai puțin”. Șeful OMV avertizează asupra unei...
Ultimele știri
OCDE avertizează că finanțele publice ale României s-au deteriorat. Ce măsuri recomandă pentru stabilitatea bugetului
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, participă la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE
Ursula von der Leyen, acuzată că favorizează „sistematic” SUA și Israelul: „Europa suferă consecințele”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
Fanatik.ro
Tavi Popescu, luat în colimator în direct: „Cum să ceri penalty cu ultima clasată? Ai și tu demnitatea ta!”
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Când va debuta George Pușcaș la Dinamo! Andrei Nicolescu face anunțul așteptat de toți fanii “câinilor”...
Adevărul
Exod inversat. Statistica surprinzătoare a românilor care revin definitiv în țară
Playtech
Opriți-vă, frate, cu titlurile gen „Românca… a câștigat Premiul Oscar”
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere...
Pro FM
Reacția Alexandrei Căpitănescu după criticile din jurul piesei cu care merge la Eurovision 2026: "Un mesaj...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu...
Newsweek
Ziua în care se decide ce sume de bani primesc în plus la pensie 3.000.000 de pensionari. Sunt 2 scenarii
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
„Sunt crocodili absolut peste tot”. Avertismentul autorităților după inundațiile din Australia
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...