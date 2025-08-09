Președintele Ucrainei a respins ideea ca un eventual acord de pace negociat de Donald Trump cu Vladimir Putin să includă cedări de teritorii, subliniind că orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, potrivit CNN.

Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin vinerea viitoare, în Alaska, după ce, mai devreme în aceeași zi, a prezentat termenii unui potențial acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar putea include „un schimb de teritorii”.

„Întâlnirea mult așteptată dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în Mărețul Stat Alaska. Alte detalii vor urma”, a scris Trump pe Truth Social, vineri seara.

Însă președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins ideea ca vreun teritoriu să își schimbe oficial apartenența. Într-un discurs video după anunțul lui Trump, acesta a spus că „Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea”, dar a promis că poporul său „nu își va da pământul ocupantului”.

Anunțul lui Trump, care vine chiar în ziua pe care o stabilise ca termen-limită pentru ca Putin să facă pace sau să se confrunte cu sancțiuni economice severe, marchează un moment major în relația președintelui american cu omologul său rus, care nu a mai fost în SUA din 2015 și nu s-a mai întâlnit cu Trump din 2019.

Planul, pe care Putin l-a prezentat trimisului special al lui Trump pentru afaceri externe, Steve Witkoff, într-o întâlnire la Moscova, miercuri, ar necesita ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas din est, mare parte ocupată în prezent de Rusia, precum și Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014. Planul ar îngheța actualele linii ale frontului, dar alte detalii ale propunerii nu sunt încă clare.

Propunerea i-a alarmat pe unii oficiali europeni, care și-au exprimat îngrijorarea că este o încercare a lui Putin de a evita sancțiunile amenințate de Trump, ce ar fi trebuit să intre în vigoare vineri, oferind în schimb prea puține concesii.

În declarația sa după anunțul lui Trump, Zelenski a subliniat, de asemenea, că orice decizii luate fără Ucraina sunt decizii împotriva păcii.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Orice decizii împotriva noastră, orice decizii luate fără Ucraina sunt, în același timp, decizii împotriva păcii. Ele nu vor realiza nimic. Sunt decizii moarte din naștere. Sunt decizii nefuncționale. Și cu toții avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii să o respecte”, a transmis președintele Ucrainei sâmbătă, într-un mesaj postat pe X.

Editor : M.I.