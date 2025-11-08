Live TV

Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”

Data publicării:
European Union leaders' summit in Brussels
Volodimir Zelenski. Sursa foto: Reuters

Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat vineri seara preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obţinut în aceeaşi zi o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei în urma întrevederii între preşedintele american Donald Trump şi premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă,  scrie Agerpres care citează agențiile internaționale de presă.

SUA au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile americane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti, a declarat vineri un responsabil al Casei Albe, după ce premierul Ungariei, Viktor Orban, a pledat în favoarea unei derogări în cursul unei întrevederi cu preşedintele american la Washington.

Donald Trump a impus luna trecută sancţiuni directe împotriva Rusiei vizând în special giganţii petrolieri Rosneft şi Lukoil, o decizie care ameninţă cu noi sancţiuni ţările ce achiziţionează petrol rusesc de la aceste companii.

Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Donald Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu preşedintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere.

În cadrul acestei întrevederi, Orban a explicat motivele pentru care Ungaria are nevoie să utilizeze petrol rusesc, afirmând că problema este crucială pentru Budapesta. Donald Trump a părut să-l asculte cu înţelegere pe prim-ministrul ungar.

Responsabili americani au subliniat totuşi că Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (GNL) american în baza unor contracte în valoare totală de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Ungaria obţine cea mai mare parte a petrolului său prin conductele Drujba, care traversează Rusia şi Ucraina, ceea ce a dus la tensiuni în relaţiile dintre Kiev şi Budapesta.

În ultimul timp, mai multe atacuri ucrainene au vizat conducta Drujba în segmentul ce traversează teritoriul rus. În august, de exemplu, fluxul de petrol către Ungaria a fost întrerupt după un atac cu drone ucrainene. Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a invocat în acel moment un nou atac asupra securităţii energetice a ţării sale.

Vineri seara, Zelenski a salutat eforturile SUA de a împiedica petrolul rusesc să ajungă în Europa, acuzându-l pe Orban de instrumentalizarea opoziţiei sale faţă de Ucraina în scopuri electorale în perspectiva alegerilor de anul viitor.

Exporturile de petrol şi gaze reprezintă o sursă importantă de venit pentru Moscova, care îi permite să finanţeze războiul împotriva Ucrainei, ce durează de peste trei ani şi jumătate.

„Nu le vom permite ruşilor să vândă petrol acolo (în Europa). Este o chestiune de timp. Este o problemă legată de poziţia noastră. Sunt unele lucruri pe care pur şi simplu nu le putem face astăzi. Pentru că există multe dependenţe diferite în acest puzzle. Dar tot vom reconstitui imaginea din puzzle. Rusia trebuie să piardă de pe urma războiului, iar cele mai mari pierderi ale sale sunt atunci când nu poate comercializa resurse energetice”, a subliniat Zelenski în mesajul său postat pe Telegram, conform Interfax-Ukraina.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
bani lei
3
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele...
danut mocanu dat in urmarit de politie
4
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Travel Concept - Serbian Biometric Passport ih hands od young woman tourist, traveler
5
Comisia Europeană a declarat că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin...
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri
Digi Sport
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că...
Rezervoare Lukoil
Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o amânare, potrivit...
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Oana Gheorghiu, noul vicepremier din cabinetul Bolojan: Premierul...
ambulanta smurd
Apel fals la 112. Un bărbat s-a trezit cu mascații la poartă: Am...
Ultimele știri
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis. Condamnare la închisoare pentru o faptă similară
De ce este fumatul interzis în benzinării: explozia dintr-o stație de alimentare din Brazilia ilustrează perfect pericolul
Ministrul Sănătății, despre mâncarea din spital: Nu este un moft, este terapie nutrițională. E o formă de respect
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sistem merops
Ce este și cum funcționează MEROPS, sistemul de detectare a dronelor testat acum de Armata Română
Donald Trump și Viktor Orban la Casa Albă.
Victorie majoră pentru Viktor Orban. Donald Trump acordă Ungariei o scutire de la sancţiunile importului de petrol și gaz rusesc
pană de curent ucraina criza de electricitate
Pană de curent în mai multe regiuni ale Ucrainei după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice
Donald Trump
„Paradoxul pacificatorului”: un sondaj arată că americanii consideră că, de fapt, Donald Trump agravează războiul din Ucraina
White House Press Secretary Karoline Leavitt Holds Daily Press Briefing
Momentul în care Viktor Orban îl întrerupe pe Trump și-i spune că o vrea pe secretara de presă Leavitt, să lucreze în Ungaria pentru el
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Bijuteria care se construiește într-un mare oraș din România! E cel mai mare proiect de acest tip din țară și...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Roman Abramovich, vizat de o investigație a englezilor. Ce s-a descoperit despre casele de lux ale fostului...
Adevărul
Inspecția Judiciară i-a răspuns unui clujean că este beneficiarul grevei magistraților pentru pensii: „E de-a...
Playtech
Mută două beţe de chibrit pentru a avea un rezultat corect. Mulţi adulţi greşesc
Digi FM
Sf. Nectarie, sărbătorit pe 9 noiembrie. De ce este vindecătorul bolnavilor de cancer
Digi Sport
"Dan Petrescu a slăbit 30 de kilograme!" Detalii despre transformarea îngrijorătoarea a antrenorului de 57 de...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Bruce Willis, vizibil fragil, sprijinit de îngrijitorul său, la o rară apariție în public. În ciuda bolii...
Adevarul
Cum au vrut ungurii și rușii să pună mâna pe teritoriile românești folosindu-se de istorie. „Dacia Mare”, un...
Newsweek
Pensia specială: 25.400 lei, pensia limită vârstă: 3.100 lei, pensia invaliditate: 1.100. De unde diferențele?
Digi FM
Daciana Sârbu, vacanță romantică alături de iubit, de ziua lui. Poza care arată că sunt tot mai confortabili...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Ed O'Neill, despre motivul care a dus la ruperea definitivă a legăturii cu Amanda Bearse, Marcy din "Familia...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...