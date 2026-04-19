Reacția lui Zelenski după decizia SUA de a relaxa sancţiunile asupra petrolului rusesc

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat decizia Statelor Unite de a relaxa temporar sancţiunile asupra petrolului rusesc transportat pe mare. Zelenski spune că „fiecare dolar plătit pentru petrolul rusesc înseamnă bani pentru războiul” pe care Moscova îl poartă împotriva Ucrainei.

Departamentul Trezoreriei SUA a emis vineri o derogare care permite livrarea şi vânzarea petrolului rusesc aflat deja pe mare, o măsură menită să reducă presiunea asupra preţurilor energiei provocată de războiul cu Iranul.

Volodimir Zelenski a declarat că peste 110 petroliere din aşa-numita „flotă fantomă” a Rusiei se află în prezent pe mare, transportând peste 12 milioane de tone de petrol rusesc.

Potrivit liderului ucrainean, posibilitatea de a vinde acest petrol fără sancţiuni ar putea adăuga aproximativ 10 miliarde de dolari la bugetul Rusiei.

„Aceşti bani se transformă direct în noi lovituri împotriva Ucrainei”, a spus Zelenski, potrivit CNN, preluat de CNN.

Preşedintele ucrainean a afirmat că doar în această săptămână Rusia a lansat „peste 2.360 de drone de atac, mai mult de 1.320 de bombe aeriene ghidate şi aproape 60 de rachete de diferite tipuri” asupra oraşelor şi comunităţilor ucrainene.

El a adăugat că Ucraina va continua operaţiunile menite să perturbe industria petrolieră a Rusiei, după ce forţele ucrainene au lovit două rafinării ruseşti şi alte instalaţii energetice.

Declaraţiile lui Zelenski vin într-un context de tensiuni sporite legate de sancţiunile energetice impuse Rusiei şi de impactul războiului asupra pieţei globale a petrolului, transmite CNN.

Editor : B.P.