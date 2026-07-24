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Reacția Marii Britanii după ce Iranul a amenințat că va lovi o bază a Forţelor Aeriene Regale

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Baza RAF Fairford.
Baza RAF Fairford. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Armata, pregătită 24/7 Puncte slabe ale securităţii la bazele aeriene britanice

Marea Britanie este pregătită să se apere împotriva atacurilor cu rachete iraniene, a declarat Guvernul, după ce Teheranul a ameninţat că va ataca o bază a Forţelor Aeriene Regale (RAF) utilizată de forţele americane.

Într-o declaraţie făcută joi, Garda Revoluţionară Islamică (IRGC) a ameninţat că va ataca baza RAF Fairford şi a adresat ameninţări voalate împotriva „regimului monarhiei britanice”, transmite The Telegraph, potrivit News.ro.

Ameninţarea vine la două zile după ce Andy Burnham a acceptat să continue politica lui Keir Starmer de a permite Washingtonului să lanseze atacuri asupra Iranului de pe baze britanice.

IRGC a declarat că „orice bază folosită pentru agresiuni împotriva teritoriului iranian este o ţintă legitimă” şi a susţinut că SUA „recurg la utilizarea avioanelor B-1 care decolează de la baza aeriană Fairford din Anglia” deoarece stocurile sale de rachete s-au epuizat.

De asemenea, a acuzat Marea Britanie că provoacă „nenorocirile poporului din regiune” prin „demontarea ţărilor islamice”, „impunerea unor guverne despotice” şi, „cel mai grav dintre toate”, crearea „dezastrului numit Israel”.

Armata, pregătită 24/7

Guvernul a răspuns afirmând că armata este „pregătită 24 de ore din 24, 7 zile din 7, să apere” Marea Britanie de „orice fel de atacuri, fie că sunt pe teritoriul nostru, fie din străinătate”.

„Aceasta include aplicarea unei abordări pe mai multe niveluri în ceea ce priveşte apărarea aeriană şi antirachetă, asigurată de mijloacele Marinei Regale, Armatei Britanice şi Forţelor Aeriene Regale, echipate cu o gamă de capacităţi avansate, care colaborează îndeaproape cu aliaţii noştri din NATO”, a mai transmis Guvernul britanic.

„Abordarea Regatului Unit faţă de acest conflict rămâne neschimbată - ne angajăm să ne apărăm poporul, interesele şi aliaţii, acţionând în conformitate cu dreptul internaţional şi fără a ne lăsa antrenaţi într-un conflict mai amplu”, au anunţat oficialii guvernamentali.

Joi seară, site-urile de urmărire a zborurilor au înregistrat traseul unui bombardier B-1 care a decolat de la baza RAF Fairford din Gloucestershire în direcţia Iranului. Aeronava poate transporta două duzini de bombe de 2.000 de livre.

Puncte slabe ale securităţii la bazele aeriene britanice

Donald Trump a lansat 13 nopţi consecutive de atacuri asupra Iranului, iar armata americană se pregăteşte pentru o potenţială escaladare a conflictului în zilele următoare.

Au fost desfăşurate avioane de vânătoare F-35 şi F-16 suplimentare, iar avioane-cisternă pentru realimentare au sosit în Israel.

Iranul a încercat să comită atacuri teroriste pe teritoriul britanic, inclusiv unul care a fost dejucat cu câteva ore înainte de a fi lansat, în luna mai a anului trecut.

Regimul a încercat să ucidă sau să răpească cel puţin 15 persoane în interiorul ţării, potrivit unui raport din 2025 al Comisiei parlamentare pentru informaţii şi securitate, care a avertizat asupra unei „ameninţări de amploare, persistente şi imprevizibile”.

Punctele slabe ale securităţii la bazele aeriene britanice au fost evidenţiate anul trecut, când membri ai organizaţiei „Palestine Action” au pătruns în baza RAF Brize Norton şi au vandalizat două avioane militare. Anumite secţiuni ale bazei erau protejate doar de un gard de lemn.

O anchetă The Telegraph a dezvăluit ulterior că mai multe alte baze ale RAF - ale căror nume nu au fost menţionate în mod deliberat - prezentau măsuri de securitate la fel de laxe.

Editor : C.S.

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