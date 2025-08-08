Reacția Marii Britanii, după ce Israelul a anunțat că vrea să ocupe orașul Gaza

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că Israelul a greşit aprobând planurile de a ocupa oraşul Gaza şi a îndemnat guvernul israelian să reconsidere noua ofensivă în enclava palestiniană.

"Decizia guvernului israelian de a escalada şi mai mult ofensiva sa în Gaza este greşită şi îl îndemnăm să o reconsidere imediat", a afirmat premierul britanic.

Reacţia premierului Starmer vine după ce cabinetul de război al premierului Benjamin Netanyahu a aprobat în noaptea de joi spre vineri un plan pentru o escaladare majoră a conflictului, informează vineri PA Media/dpa, potrivit Agerpres.

Conform acestui plan, forţele israeliene nu intenţionează pentru moment să preia complet controlul asupra întregii Fâşii Gaza, aşa cum fusese anunţat înaintea reuniunii cabinetului de război.

Premierul Starmer a insistat însă că Israelul ar trebui să dezescaladeze mai degrabă decât să lanseze operaţiunea.

"Această acţiune nu va face nimic pentru a pune capăt acestui conflict şi pentru a ajuta la eliberarea ostaticilor. Va aduce doar şi mai multă vărsare de sânge", a mai spus premierul britanic.

De asemenea, Keir Starmer a adăugat că, "în fiecare zi, criza umanitară din Gaza se agravează, iar ostaticii luaţi de Hamas sunt ţinuţi în condiţii dezastruoase şi inumane. Ceea ce avem nevoie este un armistiţiu, o creştere a ajutoarelor umanitare, eliberarea tuturor ostaticilor de către Hamas şi o soluţie negociată".

Pe de altă parte, şeful guvernului de la Londra a afirmat că "Hamas nu poate juca niciun rol în viitorul Gazei şi trebuie să plece şi să se dezarmeze".

