Reacția Marii Britanii la apelul Rusiei de evacuare a ambasadelor occidentale de la Kiev

Kiev. Foto Profimedia

Regatul Unit a respins drept „iresponsabil şi întru totul nejustificat” apelul Rusiei la evacuarea capitalei Ucrainei, Kievul, din cauza unei ameninţări cu atacuri ruseşti de represalii, dacă Ucraina perturbă sâmbătă sărbătorirea victoriei sovietice împotriva Germaniei naziste.

„Ameninţările Moscovei de a lovi în centrul Kievul şi avertismentul adresat misiunilor diplomatice de a părăsi Kievul sunt (...) irespionsabile şi întru totul nejustificate”, a denunţat într-un comunicat Foreign Office, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„Orice atac împotriva unei misiuni diplomatice va constitui o încălcare gravă a dreptului umanitar internaţional şi o nouă escaladare în acest război”, denunţă Londra.

Rusia a îndemnat miercuri ambasadele străine să asigure „evacuarea la timp” a personalului şi a cetăţenilor lor din Kiev înaintea unor „lovituri de represalii” inevitabile, în cazul în care Ucraina ar perturba sărbătoarea Zilei Victoriei pe 9 Mai.

Apelul Rusiei a atras reacții de respingere din partea Europei.

Uniunea Europeană a anunțat că nu își va reduce prezența diplomatică la Kiev, a anunțat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Anouar El Anouni.

„Permiteți-mi să reiterez poziția noastră cu privire la această problemă. Amenințările publice ale Rusiei de a ataca Kievul fac parte din tacticile sale nechibzuite de escaladare… Cât despre noi, UE, nu ne vom schimba poziția sau prezența la Kiev”, a declarat El-Anuni.

