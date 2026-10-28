Live TV

Reacția ministrului ucrainean de externe după convorbirea dintre Putin și oficialii nordici: „Nu mai avem timp”

Data publicării:
Andrii Sibiga profimedia
Andrii Sîbiga. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Politica unei singure voci” „Nu am cerut un vot”

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a admis miercuri că discuţia telefonică pe care au avut-o în ziua precedentă doi lideri nordici cu preşedintele rus Vladimir Putin putea fi mai bine coordonată, având în vedere criticile venite apoi din partea altor susţinători europeni ai Ucrainei. Sibiga a atras totuși atenţia că ţara sa nu poate pierde timpul în dezbateri „interminabile” despre cine ar trebui să reprezinte vocea Europei.

„Ucraina doreşte să pună capăt acestui război. Încercăm să profităm de orice oportunitate. Prin urmare, salutăm această conversaţie. O considerăm un pas înainte în eforturile noastre de pace”, a declarat Andrii Sibiga la Consiliul Nordic, care se desfăşoară până joi în capitala finlandeză Helsinki, potrivit EFE, preluată de Agerprez.

Convorbirea telefonică pe care au avut-o marţi cu Putin preşedintele finlandez Alexander Stubb şi premierul norvegian Jonas Gahr Store „a fost coordonată cu noi”, a confirmat ministrul ucrainean de externe.

În acest fel, a explicat Sîbiga, cei doi lideri i-au putut transmite liderului de la Kremlin „viziunea şi semnalele” preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Mai mult, şeful diplomaţiei ucrainene a pledat pentru „continuarea acestui tip de discuţii” între liderii europeni şi Putin, deşi a admis că în aceste demersuri coordonarea ar putea fi îmbunătăţită, având în vedere criticile şi scepticismul exprimate de unii lideri europeni, în special premierii danez şi suedez, Mette Frederiksen şi Ulf Kristersson, care susţin că nu ar trebui discutat cu Putin atât timp cât acesta nu opreşte războiul şi nu se retrage din Ucraina.

„Probabil că da, avem nevoie de o mai bună coordonare, este adevărat. Dar, vedeţi, timpul este limitat, iar noi în Ucraina avem o altă percepţie asupra timpului. Nu mai avem timp”, a subliniat ministrul ucrainean.

„Politica unei singure voci”

„Trebuie să ne accelerăm eforturile de pace şi, încă o dată, trebuie să definim noul rol al Europei. Nu avem nevoie de dezbateri interminabile despre cine va reprezenta (Uniunea Europeană), grupuri ad-hoc sau foşti lideri. Avem nevoie de o politică a unei singure voci. De aceea, această discuţie telefonică a fost cu adevărat importantă şi o apreciem”, a insistat Sîbiga.

Cei doi lideri nordici care au discutat cu preşedintele rus au ţinut să precizeze că nu sunt mediatori şi că nu vorbesc în numele întregii Europe, ci în calitate de lideri ai unor ţări care au graniţe cu Rusia.

Şeful guvernului norvegian a subliniat miercuri, într-o declaraţie pentru postul de radio NRK, că SUA nu ar trebui să fie singura voce în discuţiile cu Rusia.

Premierul Jonas Gahr Store a mai menţionat că în convorbirea cu Putin, planificată iniţial pentru 20 de minute, dar care a durat 90 de minute, el şi preşedintele finlandez Alexander Stubb i-au transmis liderului de la Kremlin mesajul că trebuie să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, să permită transporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagră, să facă progrese în schimburile de prizonieri, solicitându-i de asemenea să accepte un armistiţiu larg, una dintre cererile lui Zelenski respinse constant de Putin.

„Nu am cerut un vot”

După această convorbire, a adăugat premierul norvegian, el şi preşedintele finlandez i-au informat pe Zelenski şi pe partenerii europeni „cheie”, inclusiv pe cei din ţările nordice care au criticat demersul lor.

Răspunzând acestor critici, premierul Store a spus că, dincolo de reacţiile negative ale premierilor danez şi suedez, el percepe „un sprijin larg în sensul că acesta a fost lucrul corect de făcut”.

„Dar nu am cerut un vot din partea ţărilor Uniunii Europene, întrucât ştim că există puncte de vedere diferite”, a completat şeful guvernului de la Oslo.

De partea sa, preşedintele rus i-a avertizat în discuţie pe cei doi lideri nordici că obţinerea unei păci juste şi durabile în Ucraina „va fi posibilă numai dacă interesele legitime ale Federaţiei Ruse vor fi luate în considerare pe deplin şi necondiţionat”.

Putin a criticat şi „politica de confruntare a ţărilor din UE şi NATO, care conduce la prelungirea acţiunilor militare” pe frontul ucrainean.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
electrician captura
1
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori...
alexandru toader si tudorel toader foto fb
2
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
bilet loto
3
Marele premiu la Loto 6/49 de peste 3,32 milioane € a fost câștigat de un prahovean...
Robotic surgery arms being prepped for surgery.
4
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei...
Ursula von der Leyen și Mark Carney
5
Dispută la Bruxelles. Trei țări se opun statutului de „membru asociat” al UE pentru...
A găsit vinovatul, după accidentul teribil dintre două trenuri, soldat cu zeci de morți: ”Ai fost un dezastru complet”
Digi Sport
A găsit vinovatul, după accidentul teribil dintre două trenuri, soldat cu zeci de morți: ”Ai fost un dezastru complet”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Zelenski spune că se teme de o „reîmpărţire a sferelor de influenţă” între SUA, Rusia şi China: „Nu vrem să se transforme în Ialta 2”
submarin nuclear rusia
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Kirill Dmitriev
Un reprezentant special al lui Putin susține că Danemarca merită să piardă Groenlanda. „Cei care instigă la război vor pierde”
Vladimir Putin
Putin continuă tactica tragerii de timp în așteptarea „furtunii perfecte”. „Kievul ar putea face compromisuri inimaginabile”
Yurii Sodol si volodimir zelenski pe front
Garanțiile de securitate cerute de Ucraina. Zelenski dă trei opțiuni: „Nu schimbăm nimic pe nimic”
Recomandările redacţiei
Two trains collide at Urda station (Toledo)
Catastrofă feroviară în Spania, după ciocnirea a două trenuri de mare...
tren deraiat dupa ce s-a ciocnit in spania
Mesajele transmise de președintele Nicuşor Dan şi de premierul Luca...
trenul care s-a ciocnit cu un latul in spania
„O lovitură asurzitoare, de parcă s-ar fi rupt în bucăți”. Primele...
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor respinge acuzațiile PSD la adresa Guvernului Bolojan...
Ultimele știri
Un reactor de la Cernavodă ar putea fi repornit în noiembrie. Cristian Bușoi explică ce se va întâmpla cu prețul energiei
În noiembrie, pe Film Now, se anunță un festin cinematografic cu povești și producții pentru toate gusturile
Atac cu drone în Marea Neagră asupra unei nave care se îndrepta spre Constanța. Martorii spun că a izbucnit un incendiu la bord
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ești ca tată, în funcție de zodie. Cine pune accent pe disciplină, cine oferă libertate și cine își...
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
Karamoko, tras pe banca de rezerve la Dinamo!? „E mult mai eficient dacă intră pe parcurs!”
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
Gafa carierei! Dennis Man a refuzat transferul la echipa care face furori în Liga Campionilor
Adevărul
Peste 10.000 de români, concediați în 2026. În ce domenii dispar cele mai multe locuri de muncă și de ce
Digieconomic
Cât costă un divorț în România în 2026: taxe, notar, avocat și instanță
Digi FM
Mâncare de gutui, rețetă veche românească. Cum se face sosul dulce-acrișor, cu zahăr caramelizat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: iubita l-ar fi înșelat chiar cu prietenul său! Clipul video care ”spune totul”: ”E în direct?”
Pro FM
Coșmarul prin care a trecut Nick de la N&D: „Ajunsese să refuze concertele”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce Natalie Portman s-a ascuns ani întregi în spatele imaginii de „fată cuminte”. Ce a trăit când era doar...
Adevarul
Cât costă o vacanță la munte de Crăciun sau Revelion în 2026–2027. Bugetul unei familii pentru câteva zile
Newsweek
Sindicatele cer pensii mai mari pentru pensionarii cu grupe. Curtea de Apel le-a tăiat avântul: Nu e legal!
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Doar două pahare de alcool pe zi pot avea consecințe grave. Ce au descoperit cercetătorii într-un nou studiu
Digi Animal World
Animal misterios surprins în Florida. Cum apare creatura pe camerele de supraveghere
Film Now
Ultimele mărturisiri ale lui Eric Dane, înainte de moarte. Ce a ascuns despre boală și droguri
UTV
România alocă 100.000 de euro pentru „Fjord”, în cursa pentru Oscar 2027. „Spania, are un buget de... 50 de...