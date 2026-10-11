Live TV

Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se bucură de sprijinul poporului”

Data actualizării: Data publicării:
Andrii Sybiha
Andrii Sîbiha, ministrul ucrainean de Externe. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul de externe al Ucrainei Andrii Sibiha a subliniat sâmbătă că preşedintele Volodimir Zelenski se bucură de sprijinul poporului ucrainean, după ce Donald Trump a declarat că a sosit momentul ca Ucraina să aibă un nou preşedinte, capabil să ajungă la un acord cu Rusia, relatează Ukrainska Pravda.

„Preşedintele Zelenski conduce naţiunea noastră într-o perioadă de război - un război pentru independenţă, libertate şi demnitate. El se bucură de sprijinul poporului ucrainean, iar poporul este cel care are dreptul să decidă. Declaraţiile din străinătate nu fac decât să confirme că îşi îndeplineşte bine îndatoririle. Merită să fie susţinut”, a declarat ministrul de externe într-o postare pe X.

Într-o altă postare, Sibija a spus că „după evenimentele contraproductive de ieri, ziua de astăzi (sâmbătă - n.r) a fost marcată de o activitate diplomatică intensă pentru Ucraina”, arătând că preşedintele Zelenski a purtat discuţii „neîntrerupte, pe tot parcursul zilei” cu liderii ţărilor partenere, scrie News.ro.

Sibiha, la rândul său, a purtat discuţii cu omologii din Regatul Unit, Germania şi Norvegia. „Am discutat nu numai despre cum să menţinem, ci şi despre cum să intensificăm presiunea asupra maşinii de război ruseşti. De asemenea, am convenit asupra programului viitoarelor noastre contacte”, a detaliat ministrul de externe.

El a subliniat că sprijinul partenerilor Ucrainei rămâne de neclintit, iar săptămâna viitoare trebuie să devină o săptămână „a forţei europene, a hotărârii şi a presiunii sporite asupra Moscovei. Împreună, putem pune capăt celebrărilor lui Putin şi putem lovi cu toată forţa economia şi complexul său militar-industrial”, afirmă şeful diplomaţiei ucrainene, sugerând că Ucraina nu are de gând să cedeze în faţa presiunilor lui Donald Trump, care a cerut Kievului să nu mai atace rafinăriile ruseşti.

„Terorismul rus nu se opreşte nici măcar o oră. Bombele, rachetele şi dronele ruseşti continuă să lovească oraşele noastre, ucigând civili nevinovaţi, inclusiv copii. Aproape 100 de persoane au fost ucise într-o singură săptămână. Nu este momentul pentru slăbiciune”, a arătat şeful diplomaţiei ucrainene.

Sâmbătă, Donald Trump l-a atacat dur pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că este timpul ca Ucraina să „aibă un nou preşedinte” şi condamnând atacurile ucrainene asupra infrastructurilor ruseşti din domeniul hidrocarburilor. „Ar fi bine să înceteze”, a avertizat Donald Trump, a doua zi după anunţul privind livrarea unor cantităţi uriaşe de motorină rusă către Statele Unite, urmare a unei convorbiri pe care a avut-o cu Vladimir Putin.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
1
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție...
elena mateescu, sefa anm
2
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
Colaj foto Profimedia
3
Trump anunță că va primi de la Putin milioane de tone de motorină, în urma unei...
Oil refinery in Moscow hit by large-scale Ukrainian drone attack, mayor says
4
SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă...
Vladimir Putin.
5
Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”
Digi Sport
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Zelenski, discuții urgente cu liderii europeni, după ce Trump i-a cerut să plece. Cu cine a vorbit președintele de la Kiev
Vladimir Putin și Donald Trump
„Cinismul patologic, ticăloșia, amoralismul radical, care bat palma cu un odios dictator”. Bănescu, despre relația Trump-Putin
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
Donald Trump: „E timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”
volodimir zelenski
Zelenski, mesaj amar după înțelegerea Trump - Putin: Rusia a mulțumit pentru ridicarea sancțiunilor bombardând orașe și ucigând copii
Kaja Kallas
„Îi oferă venituri suplimentare pentru a-şi duce războiul”. Reacția UE după ce Trump a anunțat că va primi motorină de la Putin
Recomandările redacţiei
2026-10-05-3845
Luca Niculescu a anunțat direcțiile programului său de guvernare...
paul stanescu
Ce spune Paul Stănescu despre zvonurile că ar pleca de la PSD în AUR...
nicusor dan diplomati 2
Cum justifică liderul senatorilor AUR inițiativa de suspendare a...
centrala nucleara de la cernavoda
Măsuri de urgență luate de Apele Române pentru Centrala Nucleară...
Ultimele știri
Mii de persoane au participat la manifestaţii propalestiniene la Londra şi Berlin
O adolescentă de 15 ani din București a dispărut și este căutată la nivel național. A fost emis mesaj RO-Alert
Ronaldo, „suspendat provizoriu” după ce a plecat de la lotul național. Conflict cu antrenorul Jorge Jesus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii încep să vină pentru 4 zodii după 10 octombrie 2026. Următoarele șase luni le pot schimba viața
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult...
Fanatik.ro
Cum a trăit Laurențiu Reghecampf revenirea pe banca FCSB! A băut patru sticle de apă într-o repriză și a...
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Două faze controversate în FCSB – Oțelul! Cristi Balaj explică de ce Vali Crețu nu a primit cartonașul roșu...
Adevărul
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Șefa ANM, reacție după dezvăluirile Dianei Buzoianu legate de cumpărăturile de lux: "În 12 august am depus o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ea este românca abordată de Lamine Yamal: "Iubitul meu mi-a zis să-i scriu"
Pro FM
Val de reacții după ce Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare. Topul nu i-a acoperit bustul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Scandal între Halle Berry și Olivier Martinez. El o acuză că l-a agresat pe fiul lor, ea dă replica: "Eu sunt...
Adevarul
De ce evită Nicușor Dan să-l desemneze pe Sorin Grindeanu premier. Explicaţiile unui expert în economie...
Newsweek
Este justificat impozitul pe venit la pensie? Avocat: Pensia contributivă ar trebui tratată ca drept câștigat
Digi FM
George Clooney, eclipsat de eleganța soției sale. Amal, spectaculoasă într-o rochie strălucitoare, cu umerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământ şi Marte sunt vecine, dar s-au format în mod diferit. „O adevărată muncă de detectiv să afli ce s-a...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Brooke Shields, în costum de baie fără bretele, la 61 de ani: "Cea mai frumoasă din lume". S-a aventurat în...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”