Reacția NATO după anunțul lui Macron privind descurajarea nucleară a Franței

Data publicării:
Emmanuel Macron
Foto: Profimedia

Alianţa Nord-Atlantică „salută” evoluţiile din capacitatea de descurajare nucleară a Franţei anunţate de preşedintele Emmanuel Macron şi aşteaptă cu nerăbdare o cooperare mai strânsă cu Parisul pe această temă, a declarat marţi un oficial NATO.

„Descurajarea nucleară a Franţei contribuie deja la securitatea Alianţei. Salutăm iniţiativa preşedintelui Macron de a consolida în continuare descurajarea”, a declarat oficialul NATO, sub condiţia anonimatului, pentru AFP, potrivit Agerpres.

„Salutăm oportunitatea de a extinde consultările cu Franţa pe teme nucleare pentru a asigura o abordare coerentă şi coordonată”, a subliniat el.

O „descurajare avansată”, care implică opt ţări europene, dar „fără nicio partajare a deciziei finale”: Emmanuel Macron a propus luni o cooperare nucleară fără precedent pentru apărarea Europei, cu Germania ca „partener cheie”, însoţită de o dezvoltare a arsenalului francez, insistând în acelaşi timp că Franţa va rămâne suverană în utilizarea forţei.

„Partenerii noştri sunt pregătiţi”, a insistat el, menţionând opt ţări europene: Regatul Unit, Germania, Polonia, Ţările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca. Toate aceste ţări sunt membre ale NATO.

„Germania va fi un partener cheie în acest efort”, a subliniat Emmanuel Macron. Cele două ţări au anunţat ulterior înfiinţarea unui „grup director nuclear” comun.

„Este important ca Europa să continue să îşi intensifice eforturile pentru a-şi consolida rolul în asigurarea unei posturi robuste de descurajare şi apărare a NATO”, a adăugat oficialul Alianţei.

Franţa a decis să nu se alăture Grupului de Planificare Nucleară al Alianţei, creat în 1966, dar descurajarea sa nucleară este considerată complementară celei a NATO.

