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Reacție neașteptată a Budapestei după ce Moscova a expulzat diplomaţi ungari: „E o măsură de răspuns”

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peter magyar profimedia
Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Ungaria a luat act de expulzarea unui grup de angajaţi din misiunile sale diplomatice din Rusia, ordonată de Moscova ca represalii pentru o măsură similară luată recent de Budapesta împotriva diplomaţilor ruşi, şi a declarat că nu urmăreşte să amplifice tensiunile bilaterale, informează EFE, potrivit Agerpres. 

„Guvernul Ungariei ia act de decizia Rusiei, pe care o considerăm o măsură de răspuns”, a declarat Ministerul de Externe de la Budapesta, într-un comunicat dat publicităţii joi.

„Ungaria nu are niciun interes într-o escaladare a tensiunilor diplomatice”, se adaugă în comunicat, care se referă la anunţul făcut în cursul zilei de joi de Rusia privind expulzarea unui număr nespecificat de oficiali de la ambasada Ungariei la Moscova şi de la consulatele ungare din Kazan şi Sankt Petersburg.

La rândul său, Ministerul de Externe rus a explicat că aceasta a fost o măsură reciprocă în urma expulzării anterioare a zece angajaţi de la ambasada Rusiei la Budapesta, un pas pe care diplomaţia rusă l-a descris ca fiind „nefondat” şi „neprietenos”.

Când a anunţat această măsură pe 8 septembrie, Budapesta a informat că angajaţii ruşi expulzaţi au desfăşurat activităţi „inacceptabile” şi a argumentat că declararea lor ca personae non gratae era necesară pentru „protejarea securităţii şi suveranităţii” ţării fără a rupe relaţiile diplomatice cu Moscova.

În comunicatul său de joi, MAE ungar a reiterat această poziţie „bazată pe consideraţii de securitate naţională”, dând în acelaşi timp asigurări că funcţionarea misiunilor sale diplomatice în Rusia va fi „pe deplin garantată”.

Guvernul conservatorului Peter Magyar, care a preluat funcţia în luna mai, a schimbat politica externă a ţării, distanţându-se de poziţiile proruse ale executivului anterior condus de ultranaţionalistul Viktor Orban.

Editor : C.L.B.

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