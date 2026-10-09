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Reacția ONU după anunțul SUA că vor transmite în direct execuția unui om: Este tortură

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The United States Disciplinary Barracks, where Nidal Malik Hasan is being held on death row, is seen in Fort Leavenworth. Hasan, the U.S. Army Major who was convicted of killing 13 people and wounding 32 others during a mass shooting at Fort Hood in 2009,
Nidel Hasan își așteaptă execuția la Fort Leavenworth. Foto: Profimedia
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Difuzarea în direct a uciderii cu plutonul de execuţie a autorului unui atac într-o bază americană, anunţată de Statele Unite, constituie o formă de „tortură”, a denunţat vineri Înaltul Comisariat ONU al Drepturilor Omului (HCDH).

Execuţia autorului acestui atac, soldat cu 13 morţi, în Texas, în 2009, urmează să fie difuzată în direct, a anunţat joi un reprezentant al Departamentului american al Apărării.

„Aşa cum a subliniat Înaltul Comisar, ca reacţie la execuţii publice în Afganistan şi Iran, execuţiile publice constituie o formă de tratament sau de pedepsire crudă, inumană sau degradantă. Difuzarea în direct a unei execuţii este echivalentă unei execuţii publice şi încalcă interzicerea absolută a torturii”, a declarat Înaltul Comisariat al ONU, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„Nerespectarea acestei interdicţii face în mod inevitabil execuţia arbitrară, prin natura sa. Acest lucru antrenează o încălcare a dreptului la viaţă”, avertizează Înaltul Comisariat.

Înaltul Comisariat ONU subliniază că, potrivit Pactului internaţional al Drepturilee Civile şi Poliice, „interzicerea absolută a torturii interzice execuţiile publice”.

Execuţia lui Nidal Hasan, un american musulman de origine palestiniană, care a deschis focul la 5 noiembrie 2009 într-un centru medical al uriaşei baze Fort Hood, va fi „difuzată în direct”, a declarat joi AFP, sub protecţia anonimatului, un oficial de la Departamentul american al Apărării.

Nidal Hasan, un psihiatru militar, a deschis focul la Fort Hood cu scopul de a împiedica militari să participe la un război pe care-l considera „ilegal” în Afganistan şi Irak.

Considerat un lus singuratic al grupării jihadiste Al-Qaida, el a ucis 13 persoane - inclusiv 12 militari - şi a rănit zeci de prsoane.

Împuşcat în coloana vertebrală în timpul atacului, el este paralizat de atunci şi se deplasează în scaunul cu rotile.

El a fost condamnat la moarte în 2013.

Şeful Pentagonului Pete Hesgseth a subliniat că va fi prima execuţie militară cu plutonul de execuţie după al Doilea Război Mondial.

Eddie Slovik a fost executat în 1945 pentru că a dezertat.

Editor : B.P.

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