Reacția ONU după atacul israelian asupra unui spital din Fâșia Gaza, în care au murit inclusiv cinci jurnaliști

Jurnaliştii şi spitalele nu trebuie niciodată să fie ţinte, a declarat luni ONU, după ce un atac israelian asupra unui spital din sudul Fâşiei Gaza s-a soldat cu moartea a cel puţin 20 de persoane, între care cinci jurnalişti, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Jurnaliştii nu sunt o ţintă. Spitalele nu sunt o ţintă”, a reacţionat Ravina Shamdasani, purtătoarea de cuvânt a Înaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului.

„Uciderea jurnaliştilor în Gaza ar trebui să şocheze lumea, nu într-o tăcere uluită, ci acţionând”, a insistat ea.

La rândul său, şeful Agenţiei ONU pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA), Philippe Lazzarini, a denunţat lipsa de acţiune „şocantă” a comunităţii internaţionale în faţa conflictului din Gaza, după atacul israelian asupra Spitalului Nasser din Khan Younis, în sudul Fâşiei Gaza.

Acest atac echivalează „cu reducerea la tăcere a ultimelor voci care denunţă moartea tăcută a copiilor victime ale foametei”, a denunţat Philippe Lazzarini pe reţeaua X, adăugând că „indiferenţa şi inacţiunea lumii sunt şocante”.

Atacuri israeliene asupra spitalului Nasser din Gaza au ucis, luni, cel puțin 20 de persoane, printre care cinci jurnaliști, unul dintre ei lucrând pentru Reuters, au declarat oficiali palestinieni din domeniul sănătății, transmite agenția internațională de presă.

Peste 240 de jurnaliști palestinieni au fost uciși de loviturile israeliene în Gaza de la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023, potrivit Sindicatului Jurnaliștilor Palestinieni.

Editor : C.L.B.