Reacția preşedintelui Elveţiei, după criticile Italiei la eliberarea patronului barului din Crans-Montana: „Putem înţelege furia”

Data publicării:
Flowers Brought Near the Le Constellation Bar - Crans-Montana
Omagiu adus victimelor incendiului de la barul Le Constallation din Crans Montana. Foto: Profimedia

Preşedintele elveţian Guy Parmelin a adoptat un ton conciliatoriu faţă de criticile din partea guvernului italian în privinţa eliberării din arest a proprietarului barului din Crans-Montana în care 40 de persoane, între care şi şase italieni, au murit în urma unui incendiu în timpul petrecerii de Revelion, relatează duminică dpa.

„Putem bineînţeles înţelege furia”, a declarat Parmelin pentru ziarul italian Corriere della Sera într-un articol publicat duminică și citat de Agerpres. El a atras însă atenţia asupra diferenţelor dintre sistemele judiciare ale celor două ţări.

Întrebat care este opinia sa despre faptul că proprietarul barului Jacques Moretti a fost eliberat pe cauţiune, Parmelin a spus că separaţia puterilor în stat şi neintervenţia politicienilor în procesul judiciar sunt foarte importante.

„Nu este sarcina politicienilor să intervină în sistemul nostru judiciar”, a spus el.

Sâmbătă, guvernul italian a criticat dur decizia unui tribunal elveţian de a-l elibera pe Moretti pe cauţiune, afirmând că acest lucru reprezintă un afront faţă de familiile victimelor.

Roma a afirmat că este "profund revoltată". Şase adolescenţi italieni au murit în incendiul care s-a declanşat în primele ore ale zilei de 1 ianuarie.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni l-a rechemat pe ambasadorul Italiei în Elveţia pentru a decide asupra următorilor paşi pe care îi va întreprinde.

Ea a declarat pentru Corriere della Sera că ar trebui înfiinţată imediat o echipă comună de anchetă, care să se bazeze pe expertiza italiană.

Editor : A.P.

