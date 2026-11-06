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Reacția președintelui Isaac Herzog la anunțul lui Donald Trump privind sistarea ajutorului petru Israel

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Isaac Herzog,
Foto: Profimedia
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Din articol
O sarcină pentru Herzog

Preşedintele israelian Isaac Herzog a declarat că a fost „ca un fulger din senin” când preşedintele Donald Trump a anunţat marţi, în ziua alegerilor de la jumătatea mandatului, că va pune capăt ajutorului acordat de SUA Israelului, transmite CNN, potrivit News.ro.

Herzog a abordat subiectul în cadrul unei întâlniri cu partidul Yashar, condus de Gadi Eisenkot, principalul rival al prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

„Chestiunea ajutorului american mă îngrijorează foarte mult şi, de asemenea, m-a luat prin surprindere. Avem un memorandum de înţelegere cu SUA care ar trebui să rămână în vigoare până în 2028, iar acesta este unul dintre obiectivele majore. Prin urmare, trebuie format un guvern şi nu trebuie să se ajungă la alegeri repetate”, a spus el.

Trump a afirmat că ajutorul acordat Israelului se va încheia anul acesta, cu doi ani înainte de expirarea oficială a Memorandumului de înţelegere, care asigură Israelului 3,8 miliarde de dolari pe an pentru achiziţionarea de armament american.

El a oferit însă puţine detalii în cadrul anunţului, făcut într-un interviu telefonic acordat Fox News în ziua alegerilor. Netanyahu nu a făcut niciun comentariu public cu privire la acest anunţ.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a spus că aşteaptă clarificări cu privire la ceea ce se va întâmpla. Într-un interviu acordat postului israelian Channel 12 News, el a apărat ajutorul militar, care a devenit din ce în ce mai nepopular atât în Partidul Democrat, cât şi în cel Republican.

„Americanii trebuie să înţeleagă valoarea acestei relaţii. Nu este vorba despre ce investesc americanii în ea. Este vorba despre ce obţin în schimb. Poate că nu am reuşit să ajutăm publicul american să recunoască şi să fie recunoscător pentru parteneriatul cu Israelul, care le-a îmbunătăţit viaţa de zi cu zi”, a spus el.

Huckabee nu a fost de acord nici cu vicepreşedintele JD Vance, care a declarat pe X că relaţia cu Israelul a contribuit la înfrângerile republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului. Un susţinător ferm al Israelului, Huckabee a afirmat: „Nu cred că sprijinul pentru Israel este toxic în aripa conservatoare şi în Partidul Republican.”

O sarcină pentru Herzog

În timp ce Herzog gestionează anunţul lui Trump privind reducerea cu 4 miliarde de dolari a ajutorului acordat Israelului, el se confruntă cu o sarcină crucială în urma alegerilor din propria ţară.

Eisenkot a obţinut sprijinul majorităţii membrilor viitorului Knesset israelian după încheierea întâlnirilor preşedintelui cu partidele alese, în urma alegerilor din Israel de la sfârşitul lunii trecute. Herzog a purtat consultări timp de două zile cu reprezentanţii tuturor partidelor alese în viitorul Knesset.

Netanyahu a obţinut sprijinul a doar 46 de locuri în Knesset, după ce unul dintre aliaţii săi ultraortodocşi a refuzat să-l susţină, rămânând astfel cu mult sub majoritatea de 61 de locuri necesară. Eisenkot a obţinut sprijinul unor parlamentari care deţin 67 de locuri, dar 19 dintre acestea sunt deţinute de partide conduse de arabi, ceea ce îi complică drumul spre înlăturarea celui mai longeviv lider al Israelului.

Herzog trebuie să decidă acum cui îi va acorda mandatul de a forma următorul guvern, decizie pe care a declarat că o va lua duminică.

„Rezultatele consultărilor pot părea clare, dar autoritatea care mi-a fost conferită prin lege este aceea de a stabili cine are capacitatea de a forma un guvern, iar acest lucru nu este pe deplin clar”, a declarat el, după ce s-a întâlnit cu toate partidele.

Într-o declaraţie dată joi seara, partidul lui Eisenkot a precizat clar că se aşteaptă să primească mandatul de a forma un guvern.

„Decizia poporului şi majoritatea parlamentară clară nu lasă loc de îndoială: cetăţenii israelieni au ales schimbarea şi şi-au exprimat neîncrederea absolută faţă de prim-ministrul demisionar Netanyahu şi guvernul său”, a declarat partidul Yashar.

Netanyahu, se mai precizează în declaraţie, „nu are mandat, nu are majoritate şi nu se bucură de încrederea poporului”.

Persoana aleasă va avea la dispoziţie 28 de zile pentru a negocia cu celelalte partide posturile din Cabinet, bugetele şi politicile. Este posibilă o prelungire de 14 zile. Dacă nu reuşeşte, mandatul trece la un alt candidat pentru încă patru săptămâni. Dacă nici acesta nu reuşeşte, Knessetul are la dispoziţie un interval scurt de timp pentru a propune un alt candidat. Dacă nu reuşeşte, ţara revine automat la urne. Până când Israelul va avea un nou guvern, Netanyahu va rămâne prim-ministru interimar.

Netanyahu, care şi-a pierdut majoritatea parlamentară, contestă în continuare rezultatele alegerilor şi susţine că votul a fost „furat” de partidele conduse de arabi prin mită, finanţare străină şi fraudă. Opoziţia afirmă că acesta încearcă să amâne învestirea Knessetului marţi şi să împiedice planurile de înlocuire a preşedintelui Knessetului cu un parlamentar din opoziţie.

Editor : B.E.

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