Reacția presei de la Teheran după ce Donald Trump a renunţat la operaţiunea „Proiectul Libertate”

Iranul a subliniat „eşecul SUA de a-şi atinge obiectivele în cadrul aşa-numitului «Proiect Libertate»” într-o declaraţie publicată miercuri de agenţia de stat ISNA, în urma anunţului preşedintelui Donald Trump privind suspendarea operaţiunii, Teheranul afirmând că această mişcare vine „în urma poziţiilor ferme şi a avertismentelor din partea Iranului”.

„În urma poziţiei ferme şi a avertismentelor din partea Republicii Islamice Iran, precum şi a eşecului Statelor Unite de a-şi atinge obiectivele în cadrul aşa-numitului plan „Proiectul Libertate”, Donald Trump a anunţat suspendarea temporară a planului”, anunţă agenţia ISNA.

Agenţia de stat Tasnim a salutat, de asemenea, această mişcare descriind-o ca o „renunţare” din partea lui Trump.

În anunţul său privind suspendarea Proiectului Libertate, Trump a invocat progresele înregistrate în negocierile diplomatice ca motiv pentru suspendarea programului, care viza utilizarea resurselor militare americane pentru a ghida navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz. Trump a scris într-o postare pe reţeaua Truth Social că a luat această decizie la cererea Pakistanului şi a altor ţări.

Suspendarea de către SUA a „Proiectului Libertate” ar putea sugera că SUA şi Iranul încearcă să recâştige o anumită iniţiativă diplomatică după ce negocierile dintre cele două părţi au ajuns într-un impas luna trecută, potrivit corespondentului CNN de la Islamabad. Suspendarea „activităţii cinetice” a SUA în jurul Strâmtorii Ormuz ar putea contribui la readucerea vocilor moderate din regimul iranian la masa negocierilor, potrivit acestuia.

Editor : Sebastian Eduard