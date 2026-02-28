Reacția Rusiei după atacul din Iran: O aventură periculoasă care apropie rapid regiunea de o catastrofă

Rusia a denunţat sâmbătă, 28 februarie, loviturile americane şi israeliene asupra Iranului drept o „aventură periculoasă” care ameninţă regiunea cu o „catastrofă” şi care vizează „distrugerea” guvernului iranian pentru că acesta a refuzat să se supună „dictatului” lor, transmite France Presse.

„Washingtonul şi Tel Aviv-ul au lansat din nou o aventură periculoasă care apropie rapid regiunea de o catastrofă umanitară, economică şi, nu este exclus, radiologică”, a indicat diplomaţia rusă într-un comunicat.

„Intenţiile agresorilor sunt clare şi declarate deschis - distrugerea ordinii constituţionale şi distrugerea guvernului unui stat care le este indezirabil şi care a refuzat să se supună dictatului forţei şi hegemonismului”, au mai transmis oficialii ruși.

Anterior, o primă reacție din partea Moscovei a venit de la Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securita al țării. El a declarat că „Pacificatorul și-a arătat din nou fața”, cu referire aparentă la SUA. Fostul președinte rus a mai afirmat că „toate negocierile cu Iranul sunt o operațiune de fațadă. Nimeni nu s-a îndoit de acest lucru. Nimeni nu a vrut cu adevărat să negocieze nimic.”

„Întrebarea este cine are mai multă răbdare să aștepte sfârșitul lipsit de glorie al dușmanului său. SUA au doar 249 de ani. Imperiul Persan a fost fondat acum mai bine de 2.500 de ani. Să vedem peste 100 de ani…”, a spus Medvedev.

Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv” asupra Iranului. Donald Trump a confirmat, într-un video publicat pe Truth Social, implicarea Americii și a spus că obiectivul este protejarea SUA prin „eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian”. Ayatollahul Khamenei nu s-ar afla la Teheran, unde au fost raportate mai multe explozii.

Atacul, desfășurat sub numele „Roaring Lion” (Răgetul Leului, n.r.), care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie 2025, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice. Operațiunea este prevăzută să dureze mai multe zile. Departamentul de război al SUA vorbește despre operațiunea „Epic Fury”. Bazele SUA din zona Golfului Persic au fost atacate cu rachete.

