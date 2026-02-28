Live TV

Reacția Rusiei după atacul din Iran: O aventură periculoasă care apropie rapid regiunea de o catastrofă

Data publicării:
steag rusia-kremlin
Steagul Rusiei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Rusia a denunţat sâmbătă, 28 februarie, loviturile americane şi israeliene asupra Iranului drept o „aventură periculoasă” care ameninţă regiunea cu o „catastrofă” şi care vizează „distrugerea” guvernului iranian pentru că acesta a refuzat să se supună „dictatului” lor, transmite France Presse.

„Washingtonul şi Tel Aviv-ul au lansat din nou o aventură periculoasă care apropie rapid regiunea de o catastrofă umanitară, economică şi, nu este exclus, radiologică”, a indicat diplomaţia rusă într-un comunicat.

„Intenţiile agresorilor sunt clare şi declarate deschis - distrugerea ordinii constituţionale şi distrugerea guvernului unui stat care le este indezirabil şi care a refuzat să se supună dictatului forţei şi hegemonismului”, au mai transmis oficialii ruși. 

Anterior, o primă reacție din partea Moscovei a venit de la Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securita al țării. El a declarat că „Pacificatorul și-a arătat din nou fața”, cu referire aparentă la SUA. Fostul președinte rus a mai afirmat că „toate negocierile cu Iranul sunt o operațiune de fațadă. Nimeni nu s-a îndoit de acest lucru. Nimeni nu a vrut cu adevărat să negocieze nimic.”

„Întrebarea este cine are mai multă răbdare să aștepte sfârșitul lipsit de glorie al dușmanului său. SUA au doar 249 de ani. Imperiul Persan a fost fondat acum mai bine de 2.500 de ani. Să vedem peste 100 de ani…”, a spus Medvedev.

Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv” asupra Iranului. Donald Trump a confirmat, într-un video publicat pe Truth Social, implicarea Americii și a spus că obiectivul este protejarea SUA prin „eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian”. Ayatollahul Khamenei nu s-ar afla la Teheran, unde au fost raportate mai multe explozii.

Atacul, desfășurat sub numele „Roaring Lion” (Răgetul Leului, n.r.), care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie 2025, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice. Operațiunea este prevăzută să dureze mai multe zile. Departamentul de război al SUA vorbește despre operațiunea „Epic Fury”. Bazele SUA din zona Golfului Persic au fost atacate cu rachete.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozii în Teheran
1
Operațiunea „Răgetul leului / Epic Fury”: SUA și Israelul au atacat Iranul. Teheranul a...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
2
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
Russia Nemtsov Anniversary
3
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a...
Serghei Lavrov
4
Lavrov confirmă că Rusia „joacă teatrul negocierilor”: „Nu avem termene limită, avem doar...
zelenski-scaled
5
„Avem o şansă”. Volodimir Zelenski crede că războiul din Ucraina s-ar putea încheia...
Iranul a luat decizia, la scurt timp după atacurile Israelului și ale SUA
Digi Sport
Iranul a luat decizia, la scurt timp după atacurile Israelului și ale SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Patriarhia Română. Foto: Basilica.ro
Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte anunță că va ajuta pelerinii sau turiștii aflați în Israel să se întoarcă acasă
marius lazurca digi24
Marius Lazurca, după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului: Ambasadele sunt în siguranță și monitorizează evoluțiile
Dmitri Medvedev
„Pacificatorul și-a arătat din nou fața”. Dmitri Medvedev acuză că negocierile cu Iranul „au fost de fațadă”, după atacurile SUA-Israel
Ministerul Afacerilor Externe.
Reacția MAE după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului. Recomandări esențiale pentru românii din cele două țări
benjamin netanyahu face declaratii
Benjamin Netanyahu: Atacurile SUA-Israel împotriva Iranului vor permite iranienilor să răstoarne regimul ayatollahului
Recomandările redacţiei
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe...
Ayatollahul Ali Khamenei
Palatul ayatollahului a fost distrus: imagini din satelit cu...
avion parcat langa cladirea sosiri aeroportul otopeni
Zborurile spre Orientul Mijlociu, afectate de războiul declanșat de...
Ilie Bolojan.
Bolojan, despre conflictul din Iran: „Toate structurile sunt în...
Ultimele știri
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii puternice la Abu Dhabi
Cum s-a pregătit Iranul ca să lovească ținte ale SUA din Orientul Mijlociu: discuții cu milițiile irakiene
Radu Miruţă, atac la PSD şi PNL: Au venit unii certaţi cu şcoala şi au început să împartă bani în stânga și dreapta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din luna martie pentru fiecare zodie. Viața acestor nativi se schimbă complet
Cancan
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Clipe de groază pentru antrenorul român aflat în Abu Dhabi, după ce Iran a atacat bazele americane: „Au fost...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
După ce și-a înșelat soția cu prietena acesteia, milionarul a dat lovitura. Afacerea care i-a adus o...
Adevărul
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-au scos din minți pe Gigi Becali: ”Se aude până în Pipera, nici nu poți să dormi”. Dezvăluire neașteptată...
Pro FM
Shakira, reacție nemascată după ce a zărit un carton cu chipul lui Gerard Pique la concertul ei. "Este totuși...
Film Now
Greșeala care l-ar fi putut costa viața pe Daniel Radcliffe, făcută la filmările "Harry Potter": " Nu aveam...
Adevarul
„Comoditatea mașinii personale e de fapt masochism și barosăneală”. Dezbaterea virală despre traficul din...
Newsweek
Care e diferența dintre pensia de handicap și pensia anticipată? În care caz iei mai puțini bani la pensie?
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când o broască țestoasă scapă la limită dintr-un incendiu: „A fost un adevărat miracol”
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...