Reacția Rusiei după ce Japonia a protestat față de vizita lui Putin în insulele Kurile

Rusia a respins joi criticile „nefondate” ale Japoniei după vizita preşedintelui Vladimir Putin în insulele Kurile, aflate în centrul unui diferend teritorial între cele două ţări de decenii, şi a denunţat „revizionismul” nipon.

„Respingem categoric aceste declaraţii, pe care le considerăm politic inoportune, jignitoare şi, bineînţeles, nefondate din punct de vedere juridic”, a declarat, într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse Maria Zaharova, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Denunţând o „politică anti-rusă care frizează ostilitatea” din partea Japoniei, Zaharova a subliniat că insulele Kurile „au fost transferate (Rusiei) la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial conform acordurilor cu puterile aliate şi Cartei Naţiunilor Unite”.

Ea a insistat că „suveranitatea şi jurisdicţia Rusiei asupra acestor insule sunt în afara oricărui dubiu”, reproşând liderilor japonezi că „îşi permit să dicteze cu aroganţă Moscovei ce regiuni ale propriei ţări poate vizita sau nu conducătorul său suprem”.

„La aproape 81 de ani după semnarea de către Japonia, în septembrie 1945, a actului de capitulare necondiţionată, Tokio este din nou obsedat de discursuri revizioniste menite să îi spele agresiunea din Asia şi să formuleze revendicări absurde împotriva Rusiei”, a continuat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse.

Ea a criticat de asemenea Japonia pentru sprijinul acordat Ucrainei şi pentru faptul că a impus sancţiuni împotriva Moscovei urmând exemplul occidentalilor după începerea ofensivei militare ruse în această ţară.

Preşedintele rus Vladimir Putin a mers joi pentru prima oară în insulele Kurile, în Extremul Orient rus, o vizită pe care Japonia a considerat-o „absolut inacceptabilă”.

Japonia revendică patru insule din sudul acestui arhipelag pe care armata sovietică le-a cucerit în 1945, în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial.

Citește și: „Consecințe monstruase”. Medvedev amenință singura țară cu care Rusia nu are un tratat de pace după cel de-al Doilea Război Mondial

Editor : B.P.