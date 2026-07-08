Reacția Rusiei după ce o țară baltică și-a anunțat intenția de a găzdui arme nucleare

Dorinţa statelor baltice, în special a Lituaniei, de a desfăşura arme nucleare pe teritoriul lor nu va spori securitatea în regiune, ci mai degrabă va obliga Rusia să ia măsuri pentru a-şi garanta propria securitate, a avertizat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Contrar a ceea ce aşteaptă aceste ţări care iau aceste decizii, acest lucru nu le va creşte securitatea. Dimpotrivă, va creşte considerabil pericolul pentru ele, deoarece vor fi luate măsuri de represalii împotriva lor, astfel încât să ne putem garanta interesele”, a declarat Dmitri Peskov în conferinţa sa de presă telefonică zilnică, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Preşedintele lituanian Gitanas Nauseda a propus săptămâna trecută eliminarea interdicţiei constituţionale privind desfăşurarea de arme nucleare pe teritoriul naţional, astfel încât ţara baltică, care se învecinează cu Belarusul şi exclava rusească Kaliningrad, să poată contribui la descurajarea nucleară.

Peskov a amintit că „Finlanda a luat o decizie similară” anterior.

„Se pare că statele baltice se vor alătura cursei pentru a lua aceeaşi măsură”, a remarcat el.

Pentru a instala arme nucleare în Lituania, autorităţile ţării vor trebui să modifice Constituţia, care în prezent interzice amplasarea armelor de distrugere în masă şi a bazelor militare străine pe teritoriul lituanian.

Constituţia lituaniană prevede ca propunerea să fie aprobată de două ori de cel puţin 94 dintre cei 141 de membri ai Parlamentului, cu un interval minim de trei luni între cele două voturi.

Editor : B.P.