Reacția Rusiei după ce serviciile secrete germane au acuzat-o că duce un „război din umbră” în Europa

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile serviciilor secrete germane potrivit cărora Rusia ar purta un „război din umbră” împotriva țărilor europene. Oficialul rus a susținut că afirmațiile sunt „absolut nefondate” și a acuzat Germania că își creează „un inamic imaginar” pentru a justifica majorarea cheltuielilor pentru apărare, relatează Reuters.

Jaeger a declarat luni că Germania se află într-o situație de confruntare cu Rusia care a căpătat o „nouă dimensiune, mai periculoasă”.

Amenințarea unor atacuri rusești asupra unor ținte din Germania rămâne reală și iminentă, a adăugat el.

Solicitat să comenteze, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov le-a declarat jurnaliștilor: „Aceste acuzații sunt absolut nefondate și nu au nicio bază factuală reală”.

El a afirmat că Germania „creează un inamic imaginar pentru a justifica cheltuielile destinate militarizării”.

Autoritățile germane au avertizat în repetate rânduri că Rusia desfășoară o campanie hibridă de atacuri cu drone și atacuri cibernetice și au atribuit acesteia responsabilitatea pentru o tentativă de atac cu dronă asupra aeroportului din Leipzig, în august.

În iulie, cancelarul Friedrich Merz a declarat că Germania intenționează să își dubleze bugetul pentru apărare în decurs de patru ani și să atingă până în 2029, devansând termenul convenit, obiectivul NATO de a aloca 3,5% din produsul intern brut pentru nevoile fundamentale de apărare.

Editor : Ș.A.