Live TV

Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le încalcă spațiul aerian

Data publicării:
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat, miercuri, drept „isterie” acuzaţiile privind pătrunderea unor avioane ruseşti în spaţiul aerian NATO, relatează AFP, potrivit Agerpres. Reacția vine după ce preşedintele american Donald Trump a încurajat țările Alianței să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian. 

„Există o asemenea isterie cu privire la piloţii noştri militari care ar încălca anumite reguli şi ar pătrunde neautorizat într-un spaţiu aerian”, a declarat Peskov.

Aceste afirmaţii sunt „nefondate”, a adăugat el în cadrul unei conferinţe de presă.

„Aviaţia noastră militară respectă toate regulile şi reglementările privind spaţiul aerian”, a dat el asigurări.

Cu o zi înainte, preşedintele SUA a declarat că ţările NATO ar trebui să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, în urma a trei incursiuni efectuate de drone sau a avioane de vânătoare ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni.

Rusia a negat de fiecare dată responsabilitatea, dar NATO a avertizat marţi Moscova că „escaladarea” trebuie să se oprească şi a dat asigurări că este gata să se apere prin toate mijloacele.

Luni, Danemarca a fost nevoită să închidă aeroportul din Copenhaga după ce mai multe drone de origine necunoscută au fost semnalate în apropiere.

La începutul acestei luni, Polonia, România şi Estonia au denunţat încălcări ale spaţiului lor aerian de către aparate de zbor ruseşti.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, aproximativ 20 de drone au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei, iar avioane de vânătoare olandeze au doborât trei dintre ele, o premieră în istoria Alianţei de la crearea sa în 1949.

Citește și: Trump, declarații-surpriză: Ucrainenii pot recâştiga „întreaga Ucraină în forma sa originală”. Rusia - „un tigru de hârtie”

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
2
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”
Digi Sport
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută...
radu marinescu
Radu Marinescu, despre extrădarea lui Potra: Nu avem tratat cu EAU...
nicusor dan delegatie airbus
România caută să se înarmeze. Nicușor Dan s-a întâlnit cu...
gbhsgrbs
NATO se pregătește de războiul viitorului. Imagini exclusive cu un...
Ultimele știri
DIICOT, ultimele informații în dosarul mailurilor de amenințare către școli și spitale, în care este audiat un elev de 17 ani
Trump le-a promis liderilor arabi la ONU că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania (surse)
Un avion de luptă rusesc a survolat o fregată germană în Marea Baltică: „O nouă încercare de provocare din partea Moscovei”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
zelenski
Avertismentul lui Zelenski la ONU: „Oprirea lui Putin acum costă mai puțin decât o catastrofă globală”
zelenski face declaratii
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei. Răspunsul internaţional este insuficient
Președintele SUA, Donald Trump.
Ce se ascunde în spatele mesajului de susținere al lui Trump pentru Ucraina (Reuters)
dallas
Mai multe persoane au fost împușcate într-un centru de retenție din Dallas
mae rusia
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost convocat de urgență de către MAE rus
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Fanatik.ro
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic
Adevărul
Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Sunt niște...
Playtech
Pilonul I vs. Pilonul II. Care sunt diferențele între pensii
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Pro FM
Lana Del Rey, adevărul despre operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut artista la nivelul feței
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA. Ce este...
Newsweek
Bolojan anunță vârsta la care se va ieși la pensie. E nevoie de mai mulți oameni să muncească
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
"Arca lui Noe", capsula rusească de cercetare Bion-M, a revenit pe Pământ după o lună în spațiu. Care sunt...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare