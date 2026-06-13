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Reacția Rusiei după informaţiile despre laboratoarele biologice din Ucraina finanţate de SUA

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dimitriev
Kiril Dimitriev. Sursa foto: X

Kirill Dmitriev, reprezentantul special al preşedintelui Rusiei pentru investiţii şi cooperare economică internaţională şi director general al Fondului Rus de Investiţii Directe (RDIF), a reacţionat după ce directoarea Serviciului Naţional de Informaţii al SUA (DNI) a declasificat documente despre care instituţia sa afirmă că demonstrează finanţarea pe termen lung de către guvernul american a peste 120 de laboratoare biologice din mai mult de 30 de ţări, inclusiv în Ucraina, unde sunt desfăşurate cercetări asupra agenţilor patogeni biologici, inclusiv unii periculoşi.

Kirill Dmitriev a afirmat că informaţiile privind laboratoarele biologice finanţate de SUA au fost mult timp respinse, în pofida faptului că ulterior oficiali americani au recunoscut existenţa acestora, conform TASS, preluată de News.ro.

„Rusia a spus adevărul despre laboratoarele biologice, în timp ce statul paralel (deep state) şi presa tradiţională au negat acest lucru. Este unul dintre numeroasele exemple care arată cum adevărul spus de Rusia este ascuns de o maşinărie puternică şi bine finanţată de propagare a unor naraţiuni false”, a scris Dmitriev pe platforma X.

El a cerut, de asemenea, ca Wikipedia să îşi revizuiască articolul referitor la laboratoarele biologice din Ucraina, în care subiectul este prezentat drept o teorie a conspiraţiei.

Șefa Serviciului Naţional de Informaţii al SUA (DNI) a declasificat documente despre care instituţia sa afirmă că demonstrează finanţarea pe termen lung de către guvernul american a peste 120 de laboratoare biologice din mai mult de 30 de ţări, inclusiv Ucraina, unde sunt desfăşurate cercetări asupra agenţilor patogeni biologici, inclusiv unii periculoşi.

„În pofida impactului global potenţial catastrofal pe care îl poate avea cercetarea asupra agenţilor patogeni periculoşi în laboratoare biologice, politicieni, aşa-zişi experţi în sănătate precum dr. Fauci şi entităţi din cadrul echipei de securitate naţională a administraţiei Biden au minţit poporul american cu privire la existenţa laboratoarelor biologice finanţate şi susţinute de SUA şi i-au intimidat pe cei care au încercat să scoată adevărul la lumină. Biroul Directorului Serviciului Naţional de Informaţii (ODNI) va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii din întregul guvern pentru a identifica unde se află aceste laboratoare, ce agenţi patogeni conţin şi pentru a pune capăt cercetărilor periculoase de tip «gain-of-function», care ameninţă sănătatea şi bunăstarea poporului american şi a oamenilor din întreaga lume”, a declarat directoarea DNI, Tulsi Gabbard.

Editor : B.P.

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