Reacția Rusiei la anunțul lui Trump privind reluarea testelor cu arme nucleare. „Încercare de a salva aparențele”

Preşedintele SUA, Donald Trump, încearcă să salveze aparenţele prin anunţarea reluării imediate a testelor cu arme nucleare, a afirmat joi senatorul rus Vladimir Djabarov, şeful Comitetului Senatului pentru Apărarea Suveranităţii Statului, informează EFE, preluată de Agerpres.



„Este o încercare de a salva aparenţele. Se vede treaba că iniţial Trump nu a înţeles ce este (racheta de croazieră cu propulsie nucleară) Burevestnik. Acum, consilierii săi, inclusiv armata, cred, i-au explicat. De asemenea, nu a înţeles iniţial ce este (torpila nucleară) Poseidon. Şi acum a înţeles că este ceva real. Şi că trebuie să răspundă cumva. Şi atunci a vorbit despre teste. Ei bine, haideţi să facem un test public în orice poligon, pentru ca Trump să poată vedea ce armă teribilă avem în mâini. Să-i lăsăm să-şi facă testele. Vom vedea cum răspundem. Eu unul cred că nu vor mai dori niciodată să efectueze teste”, a declarat Djabarov, pentru agenţia oficială de ştiri RIA Novosti.



Oficialul rus a adăugat că, în timp, Trump „va realiza şi va înţelege că nu trebuie să impună sancţiuni, ci mai degrabă să se angajeze în negocieri constante cu Rusia, să vorbească despre pace, despre un nou tratat privind armele ofensive”.



Trump a afirmat joi că a ordonat începerea imediată a testării arsenalului nuclear al SUA „ca urmare a programelor de testare ale altor ţări”.



„Ca urmare a programelor de testare ale altor ţări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare în condiţii de concurenţă echitabile. Acest proces va începe imediat”, a declarat Trump într-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social.



Republicanul a adăugat că SUA are „mai multe arme nucleare decât orice altă ţară”, urmate de Rusia şi China pe un al treilea loc „îndepărtat”.



Cu toate acestea, rămâne neclar dacă preşedintele american se referă la testele de lansare a armelor nucleare şi la testele nucleare propriu-zise, fie la suprafaţă, fie sub pământ.



Anunţul lui Trump a venit după ce preşedintele rus Vladimir Putin a supravegheat de la Kremlin, la 22 octombrie, exerciţii militare terestre, maritime şi aeriene ale forţelor nucleare.



Putin, care a insistat că era vorba despre exerciţii „de rutină”, a anunţat în ultimele zile testarea cu succes a două noi sisteme de arme cu propulsie nucleară.



Este vorba de racheta de croazieră Burevestnik şi de torpila Poseidon, două arme de generaţie următoare fără egal în lume, potrivit lui Putin.



Rusia efectuează de ani de zile lansări de rachete balistice şi intercontinentale, dar nu a efectuat niciun test nuclear de la dezmembrarea Uniunii Sovietice în 1991, scrie EFE.

