Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran

Rusia nu a primit nicio informaţie din partea Iranului cu privire la un presupus plan american în 15 puncte, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, adăugând că Moscova nu poate evalua fiabilitatea informaţiilor apărute în presă.

„Prietenii noştri iranieni nu ne-au transmis nicio astfel de informaţie. Nu ştim cât de fiabile sunt aceste relatări”, a declarat Dmitri Peskov, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat la începutul acestei săptămâni că Teheranul doreşte un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

O sursă a declarat pentru Reuters că Washingtonul a trimis Iranului un plan în 15 puncte.

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene a negat ulterior că ar fi primit un astfel de plan, declarând că Statele Unite „negociază cu ele însele”, a informat presa de stat iraniană.

