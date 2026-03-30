Reacția sarcastică a lui Zelenski după ce șeful Rheinmetall a comparat dronele ucrainene cu piese de lego

Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacţionat cu sarcasm, luni, la remarcile directorului executiv al companiei germane de armament Rheinmetall, Armin Papperger, care a comparat uzinele ucrainene pentru producţia de drone cu „gospodine” care fabrică arme în bucătăriile lor, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Dacă fiecare gospodină din Ucraina poate să producă într-adevăr drone, atunci orice gospodină din Ucraina poate să fie director executiv la Rheinmetall”, a replicat caustic Zelenski într-o conferinţă de presă.

Reacția vine după afirmaţiile făcute de directorul Rheinmetall într-un interviu publicat vineri de revista americană The Atlantic, în care acesta îi comparase pe principalii fabricanţi ucraineni de drone cu nişte „gospodine”.

„Ele au imprimante 3D în bucătărie şi produc piese pentru drone”, a spus el, adăugând: „Asta nu e inovaţie!”

În interviu, Papperger a susţinut că dezvoltările ucrainene în domeniul dronelor sunt „ca un joc Lego”. El a recunoscut că, având în vedere condiţiile din timpul războiului, producţia ucraineană de drone mici este "excelentă", totuşi, a spus el, nu se compară cu tehnologia Rheinmetall, Lockheed Martin sau General Dynamics.

Volodimir Zelenski a calificat luni aceste comentarii drept „bizare”.

Liderul ucrainean tocmai a revenit dintr-un turneu în ţări din Golf, în cadrul căruia a semnat acorduri de cooperare în domeniul securităţii şi apărării antiaeriene, bazându-se în special pe expertiza Ucrainei în domeniul producţiei de drone de interceptare, după peste patru ani de luptă împotriva invaziei ruse.

Afirmaţiile directorului executiv al Rheinmetall au făcut vâlvă în Ucraina.

Într-o postare pe platforma X, şefa guvernului ucrainean Iulia Sviridenko a subliniat duminică rolul „esenţial jucat de ucrainence în multe domenii considerate altădată rezervate doar bărbaţilor, cum ar fi armata şi industria de apărare”.

Ucrainenii au reacţionat la rândul lor pe reţelele de socializare, lăudând cu umor performanţele apărării antiaeriene a ţării lor sub hashtagul #MadeByHousewives (Fabricat de gospodine - n.r.).

Grupul german a încercat să atenueze scandalul legat de „gospodinele ucrainene”.

„Avem un respect profund pentru eforturile imense depuse de poporul ucrainean pentru a se apăra”, a declarat compania Rheinmetall într-o postare pe platforma X duminică, adăugând că „fiecare femeie şi fiecare bărbat din Ucraina aduce o contribuţie nepreţuită”.

Editor : C.L.B.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
parlament
2
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
No Kings protest in New York
3
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald Trump. Manifestații...
Drone operators perform combat tasks in Zaporizhzhia direction
4
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii...
copil cu telefon mobil
5
Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși...
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
Digi Sport
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona
Volodimir Zelenski a vorbit la telefon cu Alexander Stubb, după ce două drone s-au prăbușit în sudul Finlandei
drone folosite de ucraineni și ruși în război
Rușii au început să simtă consecințele războiului. Ucraina a atacat, din nou, mai multe orașe importante cu drone
volodimir zelensky la birou
Zelenski îi propune lui Putin un armistițiu energetic, în contextul crizei din Orientul Mijlociu: „Suntem pregătiți”
Armin Papperger profimedia-1081943952
Șeful Rheinmetall a comparat dronele ucrainene cu piese Lego „făcute de gospodine”. Compania încearcă acum să împace Kievul
volodimir zelenski
Zelenski: Rusia a fotografiat de trei ori baza aeriană a SUA din Arabia Saudită, înaintea atacului iranian asupra acesteia
Recomandările redacţiei
alimentare la pompa
Ședința Coaliției: grup de lucru înființat pentru reducerea accizei...
Rescue teams deployed after strike hits Al Araby TV building in Tehran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 31. Trump amenință că va distruge...
ID319341_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Senatul dezbate a doua moțiune simplă adresată Dianei Buzoianu în mai...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în...
Ultimele știri
Înalta Curte a dat în judecată Guvernul, după ce a tăiat banii obținuți în instanță de magistrați. ÎCCJ cere amendarea premierului
Coaliția a prelungit plafonarea adaosului la alimente cu 3 luni. Comercianți: „Prețurile vor crește oricum”
Proiect: parlamentari din AUR, SOS și POT vor să anuleze legile care interzic organizațiile fasciste și cultul criminalilor de război
Citește mai multe
