Reacția sarcastică a lui Zelenski după ce șeful Rheinmetall a comparat dronele ucrainene cu piese de lego

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacţionat cu sarcasm, luni, la remarcile directorului executiv al companiei germane de armament Rheinmetall, Armin Papperger, care a comparat uzinele ucrainene pentru producţia de drone cu „gospodine” care fabrică arme în bucătăriile lor, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Dacă fiecare gospodină din Ucraina poate să producă într-adevăr drone, atunci orice gospodină din Ucraina poate să fie director executiv la Rheinmetall”, a replicat caustic Zelenski într-o conferinţă de presă.

Reacția vine după afirmaţiile făcute de directorul Rheinmetall într-un interviu publicat vineri de revista americană The Atlantic, în care acesta îi comparase pe principalii fabricanţi ucraineni de drone cu nişte „gospodine”.

„Ele au imprimante 3D în bucătărie şi produc piese pentru drone”, a spus el, adăugând: „Asta nu e inovaţie!”

În interviu, Papperger a susţinut că dezvoltările ucrainene în domeniul dronelor sunt „ca un joc Lego”. El a recunoscut că, având în vedere condiţiile din timpul războiului, producţia ucraineană de drone mici este "excelentă", totuşi, a spus el, nu se compară cu tehnologia Rheinmetall, Lockheed Martin sau General Dynamics.

Volodimir Zelenski a calificat luni aceste comentarii drept „bizare”.

Liderul ucrainean tocmai a revenit dintr-un turneu în ţări din Golf, în cadrul căruia a semnat acorduri de cooperare în domeniul securităţii şi apărării antiaeriene, bazându-se în special pe expertiza Ucrainei în domeniul producţiei de drone de interceptare, după peste patru ani de luptă împotriva invaziei ruse.

Afirmaţiile directorului executiv al Rheinmetall au făcut vâlvă în Ucraina.

Într-o postare pe platforma X, şefa guvernului ucrainean Iulia Sviridenko a subliniat duminică rolul „esenţial jucat de ucrainence în multe domenii considerate altădată rezervate doar bărbaţilor, cum ar fi armata şi industria de apărare”.

Ucrainenii au reacţionat la rândul lor pe reţelele de socializare, lăudând cu umor performanţele apărării antiaeriene a ţării lor sub hashtagul #MadeByHousewives (Fabricat de gospodine - n.r.).

Grupul german a încercat să atenueze scandalul legat de „gospodinele ucrainene”.

„Avem un respect profund pentru eforturile imense depuse de poporul ucrainean pentru a se apăra”, a declarat compania Rheinmetall într-o postare pe platforma X duminică, adăugând că „fiecare femeie şi fiecare bărbat din Ucraina aduce o contribuţie nepreţuită”.

