Reacția șefei opoziţiei din Taiwan la declarațiile lui Trump, care a respins independenţa insulei

Preşedinta Kuomintang (KMT), principalul partid al opoziţiei din Taiwan, Cheng Li Wun, a apreciat că poziţia preşedintelui american Donald Trump împotriva independenţei formale a insulei reprezintă un pas „relativ pozitiv” pentru reducerea tensiunilor cu Beijingul.

Într-un interviu publicat miercuri de cotidianul South China Morning Post din Hong Kong, Cheng Li Wun a afirmat că opoziţia faţă de independenţa Taiwanului a fost întotdeauna poziţia KMT şi a susţinut că, pe această bază politică, se poate menţine „statu-quo-ul” în strâmtoare şi se poate „minimaliza” posibilitatea unui război, potrivit Agerpres, care preia AFP.

Cheng, aflată într-o vizită în Statele Unite, a mai subliniat că poziţia Washingtonului este „crucială” pentru aspiraţia sa de a transforma aşa-numitul „primul lanţ de insule”, un concept strategic care se referă la linia cuprinsă între Insulele Kurile şi Singapore, trecând prin Japonia, Taiwan şi Filipine, într-un „lanţ de pace şi prosperitate”.

Ea are prevăzut să participe de miercuri până vineri la întâlniri la Washington cu legislatori americani, oficiali ai executivului şi academicieni.

Ce a declarat Trump

Preşedintele Donald Trump a afirmat, după întâlnirea de luna trecută de la Beijing cu omologul chinez Xi Jinping, că nu urmăreşte ca „cineva să se declare independent” şi că nu doreşte un război pentru Taiwan.

Cheng a interpretat aceste cuvinte ca pe un mesaj „clar şi eficient” că liderul american doreşte să evite ca independenţa Taiwanului să devină posibilul „declanşator” al unui conflict.

În interviu, ea a atacat, de asemenea, Partidul Democrat Progresist (PDP), acuzându-l că a dus situaţia în strâmtoare la un nivel „extrem de tensionat”.

South China Morning Post a menţionat, de asemenea, că Cheng a evitat să se pronunţe direct asupra viitorului vânzărilor de arme americane către Taiwan, limitându-se la a spune că administraţia Trump continuă să studieze problema.

Statele Unite au rupt relaţiile diplomatice cu Taipei în 1979 pentru a le stabili cu Beijingul, dar păstrează legături neoficiale cu insula şi sunt principalul său furnizor de armament.

„Tensiuni uriaşe”

La rândul său, într-un interviu publicat tot miercuri de Financial Times, Cheng Li Wun a cerut ca Taiwanul să nu fie tratat ca un „pion” de către Washington şi Beijing şi a avertizat că insula nu trebuie să devină o monedă de schimb între marile puteri.

Preşedinta Kuomintang a subliniat că absenţa dialogului în ultimul deceniu a generat „tensiuni uriaşe” în strâmtoare şi a susţinut că rolul Washingtonului este „indispensabil” pentru a păstra pacea regională.

Vizita lui Cheng în SUA are loc la două luni după călătoria sa în China, unde a devenit prima lideră în exerciţiu a KMT care s-a întâlnit cu preşedintele Xi Jinping în ultimii aproape zece ani. Întâlnirea, urmată de anunţul făcut de Beijing privind un pachet de măsuri vizând extinderea schimburilor cu insula, a generat suspiciuni în rândul oficialităţilor taiwaneze şi în anumite cercuri americane, îngrijorate că această apropiere ar putea slăbi capacitatea de descurajare faţă de China.

Beijingul consideră Taiwanul o „parte inalienabilă” a teritoriului său şi nu a exclus utilizarea forţei pentru a prelua controlul asupra insulei, o poziţie respinsă de guvernul de la Taipei, care susţine că doar cei 23 de milioane de locuitori ai insulei îi pot decide viitorul politic.

Editor : B.P.