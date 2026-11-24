Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța se va apăra împotriva oricăror amenințări din spațiu, după ce presa germană a relatat, citând surse militare și din serviciile de informații, că Rusia ar putea lansa în următoarele 60 de zile un satelit echipat cu un focos nuclear, capabil să distrugă alți sateliți, inclusiv pe cei de comunicații și de observație. Moscova respinge acuzațiile, calificându-le drept parte a unei campanii de propagandă.

Potrivit presei germane, rapoarte ale serviciilor de informații privind o posibilă lansare în următoarele 60 de zile au fost transmise statelor membre NATO în cursul acestei luni. Întrebat despre aceste informații, Rutte a declarat: „Ne vom asigura întotdeauna că apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO, iar acest lucru presupune să ne asigurăm că suntem în siguranță și în ceea ce privește domeniul spațial”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că nu a văzut cele mai recente rapoarte, dar a respins informațiile care citează „surse necunoscute”, afirmând că acestea „nu merită să fie luate în serios”.

Ambasada Rusiei la Berlin a transmis presei germane că respinge ceea ce a numit „acuzații nefondate” și a afirmat că informațiile fac parte dintr-o „campanie de propagandă”.

Rutte a declarat, în cadrul unei conferințe de presă la Berlin, că NATO dispune de mai multe opțiuni de răspuns, relatează BBC. „În ceea ce privește domeniul militar, ne vom evalua întotdeauna capacitățile de descurajare și apărare și le vom adapta acolo unde este necesar”, a spus acesta.

Citând surse anonime din cadrul armatei și al serviciilor de informații germane, posturile de radio și televiziune NDR și WDR, precum și cotidianul Süddeutsche Zeitung au relatat că satelitul rusesc, denumit „Sputnik-S”, este echipat cu un focos nuclear. Acesta ar putea fi utilizat pentru a perturba funcționarea sau pentru a distruge alți sateliți, inclusiv sateliți importanți de comunicații și de observație.

Aflat alături de Rutte, cancelarul german Friedrich Merz nu a confirmat și nici nu a infirmat informațiile privind planurile Rusiei, dar a declarat că acestea „arată până unde este, în mod evident, dispusă Rusia să meargă în escaladarea situației”.

„Informațiile potrivit cărora Rusia intenționează să amplaseze arme nucleare în spațiu nu sunt noi, însă nu sunt cu nimic mai puțin șocante”, a spus acesta.

Anterior, un purtător de cuvânt al guvernului german nu a confirmat și nici nu a infirmat informațiile, dar a declarat că autoritățile le tratează „cu maximă seriozitate”, potrivit AFP. Acesta a avertizat însă asupra riscului de a provoca „o neliniște excesivă în legătură cu pericole ipotetice”.

Josef Aschbacher, directorul general al Agenției Spațiale Europene, a declarat că prezența armelor nucleare în spațiu reprezintă „cel mai terifiant scenariu posibil”, potrivit cotidianului german Handelsblatt.

Rusia este semnatară a Tratatului privind spațiul cosmic din 1967, care interzice plasarea pe orbită a armelor de distrugere în masă. Alte țări, printre care Statele Unite și China, au amplasat sau intenționează să amplaseze în spațiu alte tipuri de arme, explorând capacități militare care nu intră sub incidența tratatului, precum cele de atacare a sateliților adversarilor, esențiali pentru comunicațiile militare, supraveghere și navigație.

În 2024, Statele Unite au susținut că Rusia dezvolta o armă antisatelit cu amplasare în spațiu, echipată cu un focos nuclear. Rusia a respins acuzația.

„Poziția noastră este clară și transparentă. Ne-am opus întotdeauna categoric amplasării armelor nucleare în spațiu și continuăm să ne opunem”, declara la acea vreme președintele Vladimir Putin.

În septembrie, secretarul Forțelor Aeriene ale SUA, Troy Meink, a declarat că Statele Unite dispun de „arme de control al spațiului amplasate pe orbită”, care se află în jurul Pământului, fără a oferi însă detalii. Anunțul făcut de Statele Unite că a desfășurat o armă spațială pe orbita Pământului a ridicat întrebări cu privire la ce fel de armament există de fapt în spațiu și ce rol ar putea juca acesta.

Ca reacție la acest anunț, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei ruse că spațiul „trebuie să fie liber de orice fel de arme”.

Editor : M.I.