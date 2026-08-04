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Reacția SUA după ce Israelul a respins acordul lui Trump pentru dezarmarea completă a Hamas

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Donald Trump și Benjamin Netanyahu.
Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia
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Din articol
Israelul continuă atacurile în Fâșia Gaza

Consiliul de Pace al preşedintelui american Donald Trump, însărcinat cu implementarea celei de-a doua faze a planului de pace pentru Gaza, l-a asigurat luni pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că armata israeliană nu se va retrage din Gaza înainte de dezarmarea completă a Hamas, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Ulterior, mişcarea palestiniană a solicitat clarificări Înaltului Reprezentant pentru Gaza al Consiliului de Pace, Nikolai Mladenov.

„Notăm că retragerea completă a Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) dincolo de Linia Galbenă va avea loc doar după finalizarea dezarmării, aşa cum s-a angajat Hamas faţă de mediatori”, a scris Consiliul pe reţeaua X, referindu-se la linia de demarcaţie dintre zona controlată de Hamas şi cea deţinută de Israel.

Mladenov s-a întâlnit luni cu Benjamin Netanyahu pentru o întrevedere pe care el însuşi a descris-o ca fiind dificilă.

Consiliul a declarat însă că a ajuns la o „înţelegere comună a obiectivelor împărtăşite” cu Israelul.

Israelul a transmis Washingtonului îngrijorările sale cu privire la acordul anunţat de Donald Trump pentru a lansa a doua fază a planului său de a pune capăt războiului din Gaza, într-o nouă manifestare a tensiunilor apărute între Israel şi Statele Unite.

„Versiunea făcută publică nu reflectă poziţia Israelului”, a declarat pentru AFP Doron Spielman, purtător de cuvânt al lui Benjamin Netanyahu.

Hamas, la rândul său, a anunţat vineri că a acceptat foaia de parcurs elaborată de Consiliul de Pace creat de Donald Trump.

Versiunea făcută publică de acest organism prevede în special încetarea operaţiunilor militare de către ambele părţi, precum şi destructurarea armamentului Hamas şi depozitarea acestuia de către Comitetul Naţional pentru Administrarea Gazei (NCAG), un organism tehnocratic palestinian responsabil de gestionarea teritoriului într-o fază de tranziţie.

Această dezarmare va fi legată de o retragere treptată a Israelului, Forţa Internaţională de Stabilizare (ISF), aflată în curs de formare, urmând să fie desfăşurată pentru a separa forţele israeliene de zonele controlate de NCAG.

Însă Israelul a reiterat luni că „nu se va retrage şi va continua să contracareze orice ameninţare”, potrivit unei surse politice care a vorbit cu AFP.

Hamas şi aliaţii săi „menţin ceea ce s-a convenit cu privire la implementarea celei de-a doua faze a acordului de încetare a focului (...) şi aşteaptă un răspuns clar şi oficial din partea domnului Nikolai Mladenov şi a mediatorilor (...) cu privire la ceea ce s-a convenit”, a răspuns mişcarea palestiniană luni seară pe Telegram.

Armata israeliană şi-a continuat atacurile asupra Gazei. Potrivit unei surse de securitate, atacurile israeliene au ucis 19 persoane duminică, unul dintre cele mai ridicate bilanţuri ale deceselor din ultimele luni.

Israelul continuă atacurile în Fâșia Gaza

Luni, un alt atac aerian israelian împotriva unui vehicul la vest de oraşul Gaza a ucis doi palestinieni şi a rănit alte câteva persoane, potrivit lui Mahmoud Bassal, purtător de cuvânt al Apărării Civile. Armata israeliană a precizat pentru AFP că a vizat două persoane.

În ciuda acordului de încetare a focului din octombrie 2025, ostilităţile nu s-au oprit niciodată în acest teritoriu devastat de doi ani de război, ambele părţi acuzându-se reciproc de încălcarea armistiţiului.

Qatar, Egipt şi Turcia, ţările care mediază armistiţiul din Gaza, au condamnat luni Israelul pentru „încălcările sale continue în teritoriul palestinian în urma ultimelor atacuri aeriene, pe care le-au descris drept o încălcare flagrantă a dreptului internaţional”.

Din octombrie, peste 1.200 de palestinieni au fost ucişi în Gaza, conform Ministerului Sănătăţii, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU. Armata israeliană, la rândul său, a raportat cinci soldaţi ucişi în această perioadă, precum şi un angajat civil sub contract.

Donald Trump a descris ultima fază a planului său drept o „etapă importantă” în eforturile de a pune capăt conflictului declanşat de atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Potrivit lui Spielman, serviciile secrete israeliene au stabilit că mişcarea islamistă palestiniană s-a reînarmat şi a recrutat noi luptători, acţiuni care, a spus el, demonstrează că Hamas se pregăteşte pentru „noi masacre precum cele din 7 Octombrie”.

„Primul pas indispensabil către orice acord durabil este demilitarizarea reală, verificabilă şi ireversibilă a Hamas”, a insistat el.

Mişcarea pledează de mult timp pentru dezarmarea treptată, cu transferul armelor sale către un organism independent după încheierea acordurilor de pace, mai degrabă decât o predare imediată şi unilaterală a arsenalului său.

Mohammed Dahlan, o figură politică palestiniană de rang înalt implicată în discuţii, l-a acuzat pe Netanyahu că încearcă „să obstrucţioneze cea mai promiţătoare oportunitate de a începe să se pună capăt” războiului din Gaza.

Editor : C.L.B.

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