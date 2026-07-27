Reacția Ucrainei după ce președintele kazah i-a cerut lui Putin să înghețe războiul: „Un mesaj realist, oportun și înțelept”

Ministrul de Externe al Ucrainei a declarat că țara sa „apreciază” gestul președintelui kazah Kassym-Jomart Tokayev, după ce acesta i-a propus omologului său rus, Vladimir Putin, să înghețe conflictul din Ucraina și să reia ceea ce el a numit formatul „Istanbul 2.0”, în cadrul unei întâlniri față în față la Omsk, relatează Euronews.

„Poate că a sosit momentul să înghețăm acest conflict și să revenim la formula de la Istanbul 2.0, deoarece acolo s-au obținut rezultate semnificative. Apoi, sub garanțiile marilor puteri, inclusiv ale Rusiei, am putea avansa către pacea mult așteptată”, i-a spus Tokayev lui Putin în cadrul Forumului de cooperare interregională Rusia-Kazahstan, care a avut loc sâmbătă la Omsk.

Într-o postare pe X, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a scris: „Apreciem faptul că președintele Kassym-Jomart Tokayev i-a spus lui Putin că este timpul să pună capăt războiului. Un mesaj realist, oportun și înțelept”.

„Ucraina a propus încetarea războiului de-a lungul liniilor de front actuale și apelarea la diplomație, dar Kremlinul continuă să respingă această cale clară către pace”, a adăugat el.

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Tokayev i-a mai spus lui Putin că Astana a respectat întotdeauna poporul ucrainean, limba și cultura acestuia, adăugând că natura războiului „nu este pe deplin clară pentru mulți, inclusiv pentru noi”.

„Nimeni nu știe cum să rezolve această situație, deoarece ambele părți au propriile lor poziții. Este păcat, mor tineri”, a spus Tokayev, în timp ce Putin privea.

Președintele kazah a mai declarat că a primit „numeroase semnale din partea Europei și a Statelor Unite cu privire la conflictul dintre Federația Rusă și Ucraina”.

În același timp, Tokayev a subliniat și ceea ce a numit „flexibilitatea diplomatică” a lui Putin, referindu-se la întâlnirea acestuia cu președintele SUA, Donald Trump, care a avut loc la Anchorage în august 2025.

„Știu că ați dat dovadă de o flexibilitate diplomatică maximă în cadrul întâlnirii de la Anchorage”, a spus Tokayev.

Liderul de la Kremlin a ascultat cu atenție și a răspuns că îl va ține la curent pe Tokayev cu evoluțiile de pe frontul ucrainean.

Ulterior, Kremlinul a respins propunerea lui Tokayev de a îngheța conflictul, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declarând că „Tokayev s-a pronunțat în repetate rânduri cu privire la problema Ucrainei. Are o poziție consecventă. Acest lucru nu înseamnă că suntem de acord. Dar Kazahstanul este cel mai apropiat partener al nostru și cel mai apropiat aliat al nostru”.

„Asta înseamnă că nu am reușit să explicăm suficient de bine cauzele profunde. Vom continua să facem acest lucru cu o energie dublă. Partenerii noștri ar trebui să cunoască poziția noastră”, a adăugat el.

Întâlnirea de sâmbătă de la Omsk a avut loc în urma vizitei lui Putin în Kazahstan din luna mai, ocazie cu care cei doi președinți au discutat despre extinderea comerțului, a investițiilor și a cooperării regionale.

În cadrul întrevederii lor, Tokayev și Putin au discutat despre o gamă largă de subiecte, printre care comerțul, investițiile, cooperarea industrială, transporturile și dezvoltarea transfrontalieră.

Tokayev a declarat că întâlnirea bilaterală de la Omsk a oferit ocazia de a continua discuțiile privind domeniile-cheie ale cooperării bilaterale și de a identifica noi căi de extindere a relațiilor economice.

Putin a descris forumul interregional drept un mecanism important pentru consolidarea relațiilor dintre țările vecine.

„Anul trecut, cifra de afaceri comercială a atins aproape 28 de miliarde de dolari, iar în primele cinci luni ale acestui an a crescut cu peste 4%, conform statisticilor noastre. Cooperarea noastră este bine diversificată, acoperind metalurgia, ingineria mecanică, energia, industria farmaceutică și multe alte sectoare”, a declarat Putin.

Tokayev a subliniat rolul Rusiei ca unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Kazahstanului.

„În 2025, comerțul bilateral a atins aproximativ 28 de miliarde de dolari, iar tendința din acest an rămâne una foarte pozitivă. Este vorba de un volum semnificativ, mai ales având în vedere contextul geopolitic dificil de astăzi”, a afirmat el.

Președintele kazah a mai afirmat că s-au înregistrat progrese în cadrul proiectului comun de construire a primei centrale nucleare din Kazahstan, una dintre inițiativele emblematice ale cooperării economice bilaterale.

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Editor : A.M.G.