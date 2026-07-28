Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a negat categoric afirmațiile liderului rus Vladimir Putin potrivit cărora Ucraina ar urma să fie divizată în viitor și o parte din teritoriul său ar urma să fie cedată Poloniei.



Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, Maciej Wewiór, a declarat că Polonia respinge fără echivoc speculațiile false ale lui Putin privind presupusa potențială divizare a Ucrainei și presupusa implicare a Poloniei în acest proces, calificându-le drept o încercare cinică de a crea o ruptură între aliați, scrie Ukrainska Pravda.



El a subliniat că Polonia nu a avut niciodată, nu are și nu va avea niciodată pretenții teritoriale asupra Ucrainei.



Wewiór a scris că poziția Poloniei a rămas neschimbată, că susține pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și că dezinformarea rusă nu va distrage atenția de la agresiunea brutală a Moscovei.



Putin a afirmat recent că Ucraina își va pierde, mai devreme sau mai târziu, teritoriile sale occidentale.

El a afirmat că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde acele teritorii din vest și că teritoriile care au aparținut cândva Poloniei, Ungariei și României vor reveni în cele din urmă, fie într-un an, doi ani, zece sau cincisprezece ani, în mâinile celor cărora le revin de drept, așa cum dictează istoria.

În plus, statele baltice, inclusiv Lituania, au fost nevoite să respingă afirmațiile unui reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, care susținea că se pregătesc deportări în masă ale locuitorilor vorbitori de limbă rusă.

Editor : S.S.