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Reacție din Canada la amenințările lui Trump, furios din cauza incendiilor de vegetație: „E inacceptabil”

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Donald Trump. Foto: GettyImages
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Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a calificat drept „absolut inacceptabile” criticile preşedintelui american Donald Trump la adresa modului în care Canada gestionează incendiile de vegetaţie, după ce fumul produs de acestea a afectat calitatea aerului în mai multe state americane, transmite Reuters.

„Încercăm să depăşim această situaţie”, a declarat Ford sâmbătă, adăugând că, dacă Statele Unite s-ar confrunta cu incendii similare, Canada ar interveni pentru a-şi sprijini vecinii, potrivit News.ro.

Vineri, Donald Trump a acuzat autorităţile canadiene de administrarea necorespunzătoare a pădurilor şi a afirmat că va include „costul incalculabil” al combaterii poluării provocate de fum în tarifele deja aplicate produselor canadiene. Casa Albă nu a comentat declaraţiile premierului din Ontario.

Doug Ford a precizat că în prezent ard aproximativ 655.000 de hectare de pădure în Ontario, cea mai populată provincie a Canadei.

„Inima mi se frânge pentru oamenii care şi-au pierdut locuinţele, cabanele sau afacerile”, a spus premierul, precizând că le-a transmis miniştrilor săi că „nu există limite” în ceea ce priveşte fondurile necesare pentru protejarea populaţiei.

Ford a afirmat, totodată, că dacă Donald Trump doreşte ca Canada să intensifice lucrările de curăţare şi exploatare a pădurilor, ar trebui să elimine tarifele americane aplicate lemnului de răşinoase importat din Canada. Potrivit acestuia, eliminarea acestor taxe ar facilita valorificarea lemnului rezultat din exploatări şi ar contribui la reducerea riscului de incendii.

Între timp, ministrul federal al Situaţiilor de Urgenţă, Eleanor Olszewski, a anunţat că armata canadiană va evacua pe calea aerului locuitorii comunităţii Fort Hope, din nord-vestul provinciei Ontario, una dintre cele mai afectate de incendii.

Ministerul canadian al Resurselor Naturale a anunţat că în cursul nopţii au fost identificate 69 de noi incendii, ceea ce ridică numărul total al focarelor active la 955.

De la începutul sezonului au ars aproape 28.500 de kilometri pătraţi de vegetaţie, însă suprafaţa afectată rămâne sub media ultimilor cinci ani.

Fumul transportat de vânt a determinat autorităţile americane să emită avertizări privind calitatea aerului în mai multe state din estul ţării. Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA a clasificat calitatea aerului drept „nesănătoasă” în sudul provinciei Ontario şi în zone din Ohio, Virginia de Vest, Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Maryland, Delaware şi Washington D.C., în timp ce în unele regiuni din vestul statului Pennsylvania, inclusiv în Pittsburgh, nivelul poluării a fost considerat „foarte nesănătos”.

Ministrul Resurselor Naturale din Ontario, Mike Harris, a declarat că activitatea incendiilor a început să se reducă în ultimele 24 de ore şi că prognozele indică o îmbunătăţire semnificativă a condiţiilor meteorologice în următoarele zile.

Editor : C.L.B.

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