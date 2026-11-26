Europarlamentarul PNL Virgil Popescu îi răspunde, miercuri, copreşedintei AfD Alice Weidel care i-a acuzat din nou pe românii din Germania că trăiesc „regeşte” din ajutoarele sociale primite de la statul german, afirmând că aceştia nu sunt imigranţi, ci cetăţeni europeni, și au „exact acelaşi drept de a munci acolo ca orice cetăţean al Uniunii”.

„Doamna Weidel, e a doua oară în câteva săptămâni când vă legaţi de români. Haideţi să repetăm: Românii din Germania nu sunt imigranţi. Sunt cetăţeni europeni, din 1 ianuarie 2007. Iar din 2014, după şapte ani de restricţii impuse chiar de Germania, au exact acelaşi drept de a munci acolo ca orice cetăţean al Uniunii. Nu l-au cerut cu mâna întinsă. Îl au prin tratat, la fel ca dumneavoastră”, afirmă europarlamentarul pe Facebook, după ce lidera AfD a lansat un nou atac la adresa românilor din Germania.

Potrivit europarlamentarului PNL, statul german spune că 531.150 de români lucrează legal în Germania, în „spitale, pe şantiere, în fabrici, în depozite”, cu toate contribuţiile plătite: pensie, sănătate, şomaj.

„Din impozitele lor se plătesc şi salariile deputaţilor din Bundestag. Inclusiv al dumneavoastră. Ştiu, dumneavoastră sunteţi cu lozincile, nu cu datele. Aşa funcţionează extremiştii, oriunde s-ar afla: lozinci în loc de date, generalizări în loc de fapte. Îi cunoaştem bine, avem şi noi extremiştii noştri”, afirmă Popescu.

Acesta precizează că a cerut deja în scris Comisiei Europene, împreună cu colegii din delegaţia PNL, să-i apere pe românii din Germania şi familiile lor.

„Am cerut o poziţie publică faţă de aceste atacuri, verificarea respectării regulilor europene în Germania şi protejarea liberei circulaţii. Pentru că aşa îi aperi pe români: prin demersuri concrete, nu prin lozinci mincinoase. Acum, să vă aplicăm propria logică. Familia dumneavoastră locuieşte din 2019 în Einsiedeln, în Elveţia. Aveţi reşedinţă acolo datorită acordului de liberă circulaţie dintre Uniunea Europeană şi Elveţia, adică exact libertatea pe care vreţi s-o luaţi românilor. După definiţia dumneavoastră, sunteţi şi dumneavoastră imigrantă. Vă dorim să trăiţi în continuare regeşte în Elveţia. Doar nu uitaţi cine vă plăteşte salariul”, încheie europarlamentarul PNL.

Acesta este al doilea atac al liderei AfD la adresa românilor din Germania, susţinând că familii întregi de români şi bulgari trăiesc „regeşte” din ajutoarele primite din partea statului german.

În 28 octombrie, copreşedinta AfD Alice Weidel i-a acuzat pe migranţii români că profită de sistemul de protecţie socială german.

„Alocaţii pentru copii, ajutor social de bază, asistenţă medicală: tot mai mulţi migranţi din România ne jefuiesc sistemul social german”, a scris Weidel pe X.

Declaraţiile au fost provocate de un documentar al televiziunii publice regionale germane MDR, consacrat imigraţiei din România şi Bulgaria şi accesului imigranţilor la prestaţiile sociale germane. Reportajul prezenta inclusiv declaraţiile unor aleşi locali români despre beneficiile economice ale banilor trimişi acasă de cei plecaţi la muncă în Germania. Documentarul a fost disponibil online începând din 26 octombrie, înainte de a fi difuzat la televiziune la 4 noiembrie.

Editor : C.L.B.