Reacție dură a guvernului spaniol după ce Milei l-a numit dictator pe premierul Sanchez

Ministerul spaniol de Externe a denunţat, miercuri, o tentativă de „ingerinţă străină” după ce preşedintele argentinian Javier Milei, aflat în vizită la Madrid, l-a criticat pe premierul spaniol Pedro Sanchez, acuzându-l că este „dictator”, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile legislative din Spania, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Este ruşinos” că liderul argentinian „face vizite în ţara noastră cu unicul scop de a încerca să creeze un climat de polarizare şi violenţă în rândul spaniolilor”, a declarat Ministerul de Externe spaniol într-un comunicat.

Acesta a denunţat o „ingerinţă” în politica naţională şi a „condamnat ferm insultele şi calomniile” la adresa şefului guvernului socialist.

Elma Saiz, purtătoarea de cuvânt a guvernului de la Madrid, a cerut „respect” pentru Pedro Sanchez.

Aflat în vizită la Madrid, Milei şi-a declarat deschis susţinerea pentru opoziţia de dreapta şi chiar de extremă dreapta în perspectiva alegerilor parlamentare din Spania.

Această ţară "a ştiut să primească sute de mii de argentinieni care fugeau de mizerie şi de lipsa unui viitor, roade ale sinistrului socialism din secolul 21 (...) pe care le suferiţi şi voi cu dictatorul nefrecventabil Pedro Sanchez", a spus el în discursul ţinut la un forum economic.

Liderul ultraliberal de la Buenos Aires l-a mai făcut pe şeful executivului spaniol „hoţ” şi „corupt”. El le-a cerut spaniolilor „să îi dea afară pe socialişti în şuturi” la scrutinul anticipat din 29 noiembrie.

În privinţa imigraţiei, preşedintele argentinian a susţinut că guvernul de la Madrid încurajează din considerente electorale o „invazie” a migranţilor şi a dat ca exemplu enclava Ceuta.

Pe agenda vizitei în Spania a şefului de stat sud-american erau prevăzute întâlniri cu lideri ai partidului de extremă dreapta Vox şi a şefei dreptei din regiunea Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Milei a declarat că este prieten cu ambii şi crede că au „idei sănătoase şi pozitive pentru scoaterea Spaniei din decadenţă”.

Editor : C.L.B.