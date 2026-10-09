Reacție dură a Israelului după ce Navi Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace: „Cea mai mare minciună a secolului al XXI-lea”

Israelul a declarat vineri că Premiul Nobel pentru Pace acordat juristei sud-africane Navi Pillay legitimează „ura şi prejudecăţile anti-israeliene” şi că fostul şef al propagandei naziste, Joseph Goebbels, cu siguranţă „aplaudă din iad”.

Navi Pillay a prezidat până recent Comisia Internaţională Independentă de Anchetă a ONU privind Teritoriile Palestiniene Ocupate, care nu se exprimă în numele ONU şi care anul trecut a acuzat Israelul de comiterea „unui genocid” în Gaza, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Acum, după ce Comitetul Nobel a recompensat cea mai mare minciună a secolului al XXI-lea, Joseph Goebbels cu siguranţă aplaudă din iad”, a scris Ministerul israelian de Externe pe X.

Navanethem Navi Pillay, juristă şi apărătoare a drepturilor omului din Africa de Sud, care este în prezent judecător la Curtea Internaţională de Justiţie, a câştigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2026, „pentru eforturile sale de a promova pacea şi dreptul internaţional”, a anunţat Comitetul Nobel norvegian.

Jurista sud-africană a extins semnificativ sfera de aplicare şi impactul dreptului internaţional. Ea a activat ca judecător în cadrul Înaltei Curţi din Africa de Sud, al Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda şi al Curţii Penale Internaţionale. A deţinut funcţia de Înalt Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului şi, până recent, a prezidat Comisia Internaţională Independentă de Anchetă a ONU privind Teritoriile Palestiniene Ocupate.

În prezent, Navi Pillay este judecător la Curtea Internaţională de Justiţie, în dosarul în care Myanmar este acuzat de genocid.

Editor : M.B.