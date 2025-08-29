Reacție furioasă a Giorgiei Meloni, după ce poze trucate cu ea au apărut pe un site pentru adulți: „Sunt dezgustată”

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni le-a cerut, vineri, femeilor să raporteze imediat site-urile care distribuie fotografii private fără acordul lor, după ce ea însăşi a fost vizată, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Italia a fost zguduită în ultimele zile de un scandal al fotografiilor furate ale unor femei.

„Sunt dezgustată de ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Meloni pentru ziarul Il Corriere della Sera, după ce fotografii ale unor personalităţi feminine italiene - inclusiv Meloni, dar şi lidera principalului partid de opoziţie, Elly Schlein - au fost descoperite pe un site pornografic.

„Aş dori să-mi exprim solidaritatea şi sprijinul faţă de toate femeile care au fost ofensate, insultate şi a căror intimitate a fost încălcată”, a adăugat ea.

Forumul online avea sute de mii de abonaţi

Aceste fotografii, dintre care unele erau instantanee din vacanţă furate de pe reţelele de socializare, au fost reutilizate în imagini sexiste, însoţite de comentarii vulgare şi violente.

Acest forum online, „Phica” (un termen vulgar pentru vagin în italiană), avea peste 700.000 de abonaţi.

Site-ul a anunţat joi că se închide, după ce scandalul a izbucnit în urma unei plângeri depuse de eurodeputata italiană Alessandra Moretti, care îi acuză pe utilizatorii săi de încălcarea regulilor.

„Phica a fost o comunitate, cu luminile şi umbrele sale, dar mai presus de toate cu dorinţa de a crea un spaţiu diferit”, a scris site-ul în anunţul său.

Pentru Elly Schlein, aceste site-uri fac parte dintr-o „cultură a violului” care a devenit „normalizată” pe internet.

Scandalul a început cu câteva zile în urmă, când mai multe femei au raportat grupul de Facebook „Mia Moglie” („Soţia mea” în italiană), pe care bărbaţii distribuiau fotografii adesea degradante cu femei, fără consimţământul lor. În faţa protestelor, Facebook a decis rapid să închidă grupul.

„Este descurajant să vezi că, în 2025, încă există oameni care consideră normal şi legitim să calce în picioare demnitatea unei femei şi să o vizeze cu insulte sexiste şi vulgare, ascunzându-se în spatele anonimatului sau al unei tastaturi", a denunţat Meloni, care a cerut ca cei responsabili să fie identificaţi şi pedepsiţi rapid.

„Cea mai bună apărare pe care o avem (...) este să raportăm imediat” aceste acţiuni organelor de drept, a remarcat ea.

Ministrul italian pentru egalitatea de şanse, Eugenia Roccella, a anunţat săptămâna aceasta că guvernul va lua măsuri „pentru a combate această barbarie a mileniului al treilea”.

Forumul Phica era activ din 2005. Bărbaţii postau pe site fotografii cu conţinut sexual ale fetiţelor lor, uneori de doar patru sau cinci ani, conform presei italiene.

Poliţia italiană a precizat pentru AFP că a primit „numeroase” semnalări cu privire la acest site şi la altele de când a izbucnit scandalul.

Valeria Campagna, o reprezentantă regională a principalei formaţiuni de opoziţie, Partidul Democrat (PD, centru-stânga), a declarat vineri pentru AFP că este „furioasă” şi „dezgustată” să descopere în ultimele zile că fotografii cu ea au fost publicate pe Phica din mai 2024.

Denunţând „cultura patriarhală care echivalează femeile cu obiecte”, ea le-a cerut bărbaţilor să nu reproducă astfel de atitudini şi „să nu tacă” atunci când sunt martori la ele.

Editor : C.L.B.