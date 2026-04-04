Reacție furioasă a Rusiei după atacul SUA-Israel asupra centralei nucleare iraniene Bushehr

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Foto: Profimedia Images
Rusia condamnă atacul de sâmbătă asupra centralei nucleare iraniene din Bushehr, unde lucrează personal rus, calificându-l drept o „faptă malefică”, relatează Times of Israel. În același timp, Moscova solicită încetarea imediată a atacurilor asupra instalațiilor nucleare.

„Condamnăm cu fermitate această faptă malefică, care a dus la pierderea de vieți omenești”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

„Atacurile asupra instalațiilor nucleare iraniene, inclusiv asupra centralei nucleare de la Bushehr, trebuie să înceteze imediat”, a adăugat ea.

Nici armata americană, nici cea israeliană nu au emis încă o declarație prin care să-și asume responsabilitatea pentru atacul asupra centralei nucleare.

Rusia evacuează sute de angajații

Rusia a început evacuarea a 198 de angajaţi de la centrala nucleară de la Bushehr, din Iran, în urma atacului, informează AFP şi Reuters.

„Conform planului, am început astăzi faza principală a evacuării. La aproximativ 20 de minute după nefericitul atac, autobuzele au plecat din gara din Bushehr spre graniţa dintre Iran şi Armenia. Mai exact este vorba despre 198 de persoane, aceasta este cea mai mare evacuare de până acum”, a declarat Lihacev pentru presa rusă, potrivit EFE.

În circumstanţe normale, uzina funcţionează cu aproximativ 600 de lucrători, aminteşte agenţia de presă spaniolă.

Rosatom a evacuat constant personal rus de la centrală încă de la izbucnirea războiului din Iran, la 28 februarie.

Evacuările de sâmbătă fuseseră planificate înainte ca Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică să anunţe într-o postare pe X, sâmbătă, că unul dintre angajaţii de la paza centralei a fost ucis de un fragment de proiectil şi că o clădire din perimetrul centralei a fost afectată de unde de şoc şi fragmente.

1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Te-ar putea interesa și:
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu ajungem la criză. Reducerea prețului e o mare greșeală
Aripa armată a Hamas respinge dezarmarea: „Este o încercare de a continua genocidul împotriva poporului palestinian”
Rusia îi cere lui Trump „să renunțe la ultimatumuri”. Lavrov a discutat cu șeful diplomației iraniene
Liderul democraților din Senatul SUA atacă discursul lui Donald Trump la adresa Iranului: „Se dezlănțuie ca un nebun”
Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice maşini în SUA
Recomandările redacţiei
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Explozibilii găsiţi în apropierea gazoductului Balkan Stream, o...
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”