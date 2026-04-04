Reacție furioasă a Rusiei după atacul SUA-Israel asupra centralei nucleare iraniene Bushehr

Rusia condamnă atacul de sâmbătă asupra centralei nucleare iraniene din Bushehr, unde lucrează personal rus, calificându-l drept o „faptă malefică”, relatează Times of Israel. În același timp, Moscova solicită încetarea imediată a atacurilor asupra instalațiilor nucleare.

„Condamnăm cu fermitate această faptă malefică, care a dus la pierderea de vieți omenești”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

„Atacurile asupra instalațiilor nucleare iraniene, inclusiv asupra centralei nucleare de la Bushehr, trebuie să înceteze imediat”, a adăugat ea.

Nici armata americană, nici cea israeliană nu au emis încă o declarație prin care să-și asume responsabilitatea pentru atacul asupra centralei nucleare.

Rusia evacuează sute de angajații

Rusia a început evacuarea a 198 de angajaţi de la centrala nucleară de la Bushehr, din Iran, în urma atacului, informează AFP şi Reuters.

„Conform planului, am început astăzi faza principală a evacuării. La aproximativ 20 de minute după nefericitul atac, autobuzele au plecat din gara din Bushehr spre graniţa dintre Iran şi Armenia. Mai exact este vorba despre 198 de persoane, aceasta este cea mai mare evacuare de până acum”, a declarat Lihacev pentru presa rusă, potrivit EFE.

În circumstanţe normale, uzina funcţionează cu aproximativ 600 de lucrători, aminteşte agenţia de presă spaniolă.

Rosatom a evacuat constant personal rus de la centrală încă de la izbucnirea războiului din Iran, la 28 februarie.

Evacuările de sâmbătă fuseseră planificate înainte ca Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică să anunţe într-o postare pe X, sâmbătă, că unul dintre angajaţii de la paza centralei a fost ucis de un fragment de proiectil şi că o clădire din perimetrul centralei a fost afectată de unde de şoc şi fragmente.

