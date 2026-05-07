Reacție furioasă la Moscova, după ce Zelenski a participat la summitul de la Erevan. „De care parte a istoriei vă aflaţi?”

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a declarat joi că este „de neînţeles” faptul că Armenia l-a primit pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul unui summit la Erevan săptămâna aceasta şi a avertizat cu privire la aspiraţiile europene ale acestei ţări din Caucaz.

Armenia, fostă republică sovietică care a menţinut legături strânse cu Moscova şi care încearcă să se apropie de Europa, a fost luni gazda summitului Comunităţii Politice Europene (CPE), care a reunit zeci de lideri de pe bătrânul continent, între care şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Totodată, un summit UE-Armenia a avut loc apoi marţi la Erevan, relatează AFP, citată de Agerpres.

"În societatea rusă, am constatat cu profundă indignare şi nedumerire că o ţară precum Armenia - pe care obişnuiam să o considerăm ţară prietenă, ţară soră - a servit drept tribună. Pentru cine? Pentru un terorist?", a comentat Maria Zaharova în cadrul briefingului său săptămânal.

De la lansarea ofensivei sale la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, oficialii ruşi îl insultă în mod regulat pe Volodimir Zelenski şi califică Ucraina drept "stat terorist", acuzaţii considerate de Kiev drept propagandă de război.

"Nimeni din actuala conducere a Armeniei nu l-a pus la punct pe Zelenski. Deci, de care parte a istoriei vă aflaţi?", a întrebat Zaharova, adresându-se liderilor de la Erevan.

Întrebat joi de jurnalişti despre primirea lui Volodimir Zelenski la Erevan, premierul armean Nikol Paşinian a răspuns: "În ceea ce priveşte problema Ucrainei, noi nu suntem un aliat al Rusiei".

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse a criticat, de asemenea, declaraţia finală semnată de Armenia şi UE la finalul summitului lor de marţi.

Această declaraţie recunoaşte aspiraţia Erevanului de a se alătura UE şi aprofundează cooperarea dintre cele două părţi în domeniile economic şi de securitate.

"O astfel de linie de conduită din partea autorităţilor armene va conduce, mai devreme sau mai târziu, spre migrarea ireversibilă a Erevanului pe linia antirusească a Bruxelles-ului, cu toate consecinţele politice şi economice care vor decurge din aceasta pentru Armenia", a avertizat Maria Zaharova.

Rusia şi Armenia sunt ambele membre ale Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă - o alianţă militară din care Armenia face încă parte în ciuda îngheţării participării sale în 2024 - şi ale Uniunii Economice Eurasiatice.

Armata rusă deţine, de asemenea, o bază militară în Armenia. În aprilie, preşedintele rus Vladimir Putin l-a avertizat pe Nikol Paşinian că aderarea la blocuri rivale este "pur şi simplu imposibilă prin definiţie", notează AFP.

Editor : M.B.