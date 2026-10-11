Reacții de bucurie de la Kremlin după declarația lui Trump: „Zelenski este isteric” / „Șobolanii vor înnebuni şi se vor ataca între ei”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este „isteric” şi „incapabil să raţioneze”, ceea ce îl împiedică să caute o pace negociată în conflictul cu Rusia, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. La rândul s[u, Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, s-a bucurat de anunțul lui Trump, spunând că, la Kiev, „şobolanii vor înnebuni şi se vor ataca între ei”.

„Zelenski este, desigur, isteric şi este puţin probabil să fie capabil să ia vreo măsură raţională”, a afirmat Dmitri Peskov la televiziunea de stat rusă, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Dacă Zelenski „ar fi capabil să ia măsuri chibzuite, ar fi acum înclinat spre negocieri de pace” cu Rusia, a mai spus Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a comentat declaraţiile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump, care i-a îndemnat pe ucraineni să-şi aleagă un nou lider, deoarece Zelenski este incapabil să negocieze pacea.

Medvedev: „Clovnul ăla sângeros vrea doar război”

La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Securităţii Rusiei, Dmitri Medvedev, cunoscut pentru remarcile sale controversate şi unul dintre principalii reprezentanţi ai aripii dure de la Kremlin, a scris pe contul său de pe aplicaţia de mesagerie rusească MAX că „Trump a fost în sfârşit tranşant: clovnul ăla sângeros vrea doar război şi trebuie să dispară cât mai curând posibil”.

„Ce consecinţe vor exista? Din păcate, cred că niciunele. Nenorocitul de la Kiev va continua să-i 'mulgă' pe europenii degeneraţi până la capăt, sugând sume uriaşe de bani şi arme noi”, a mai afirmat Medvedev, avertizându-i pe cei care s-au bucurat de declaraţiile lui Trump că ar trebui „să o ia uşor, pentru că doar băieţii noştri (care luptă în Ucraina), rachetele balistice şi dronele Geran ne vor apropia de victorie”.

Totuşi, el a menţionat că „izbucnirea de pacificator” a lui Trump ar putea fi şi utilă: „Regimul de la Kiev a căzut într-o stare de stupoare. În timpul prăbuşirii sale, şobolanii vor înnebuni şi se vor ataca între ei”.

Trump vrea alt președinte în Ucaina

Într-o declaraţie acordată sâmbătă presei, Trump a îndemnat Ucraina să-şi găsească un alt preşedinte, reproşându-i lui Zelenski atât continuarea loviturilor asupra rafinăriilor ruseşti, cât şi lipsa voinţei de a încheia un acord de pace cu Rusia, acord despre care preşedintele american a susţinut că este dorit de Putin.

Zelenski „vrea să le creeze probleme fermierilor noştri, crescătorilor de vite, cu motorina, întrucât Rusia furnizează o mare parte din motorina din întreaga lume”, a argumentat liderul de la Casa Albă, avertizându-l pe preşedintele ucrainean că „are interesul să se oprească” din atacurile asupra rafinăriilor ruseşti.

„Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou preşedinte”, a concluzionat Trump, adăugând că Zelenski a perturbat aprovizionarea globală cu motorină prin aceste atacuri. De când SUA şi Israelul au lansat războiul împotriva Iranului în februarie, preţurile la combustibil au crescut în SUA, spre nemulţumirea cetăţenilor americani, care s-ar putea "răzbuna" la urne împotriva republicanilor lui Trump la alegerile intermediare din 3 noiembrie.

„Le sugerez (ucrainenilor) să-şi găsească un nou lider, care poate ajunge la un acord” cu Rusia, a mai spus Trump, care avusese anterior o convorbire telefonică cu Putin şi a afirmat despre acesta că doreşte un acord care să încheie războiul.

„Rusia ar dori să încheie un acord (...), dar, dintr-un motiv sau altul, Zelenski nu vrea să încheie un acord”, a remarcat preşedintele SUA.

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Editor : B.P.