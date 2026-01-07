Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a mai rămas în spatele gratiilor”

Venezuela se confruntă cu o stare accentuată de incertitudine și tensiune după capturarea lui Nicolás Maduro, pe fondul temerilor legate de ce ar putea urma pe plan politic și de securitate. Reacțiile populației sunt împărțite, în timp ce autoritățile încearcă să își consolideze controlul, iar viitorul țării rămâne neclar.

În zilele care au trecut de la capturarea lui Nicolás Maduro, venezuelenii încearcă să se obișnuiască cu un viitor incert, pe măsură ce o nouă realitate începe să se contureze, relatează BBC.

Marcelo, un student din Caracas, se numără printre cei care salută capturarea lui Maduro, deși are grijă să nu își manifeste bucuria în mod public.

„Încă sunt aliați ai lui Maduro care se află la putere, așa că există câteva motive pentru care nu sărbătorim în afara caselor noastre”, a declarat el pentru BBC World Service.

Vă pot asigura că majoritatea oamenilor din Venezuela sunt foarte fericiți de ceea ce s-a întâmplat.

Marcelo nu este singurul care dă dovadă de prudență. BBC a discutat cu mai multe persoane despre cum percep evenimentele recente și despre ce ar putea urma. Mulți dintre cei care se opun guvernării lui Maduro au cerut să rămână anonimi, de teama pentru siguranța lor.

Există însă și persoane care îl susțin în continuare. Rosa Contreras spune că s-a simțit „umilită” de Statele Unite.

„Pare atât de simplu felul în care ni l-au luat pe președintele nostru”, a spus femeia în vârstă de 57 de ani.

Zeci de oameni ar fi fost uciși în operațiunea care a dus la capturarea liderului venezuelean și a soției sale din complexul acestora din Caracas, înainte ca cei doi să fie duși în Statele Unite, unde se confruntă cu acuzații de trafic de droguri și arme.

Guvernul Cubei afirmă că 32 de membri ai forțelor sale de securitate s-ar fi numărat printre cei uciși.

La scurt timp după ce Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost luați de trupele americane, președintele Donald Trump a declarat că administrația sa va „conduce” Venezuela.

Cum ar urma să arate exact acest lucru rămâne însă neclar. Vicepreședinta lui Maduro, Delcy Rodríguez, a preluat puterea temporar. Departe de a fi o adversară a fostului lider, Rodríguez a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai acestuia.

De când a fost numită președinte interimar, poliția patrulează străzile, iar jurnaliști au fost reținuți.

Vorbind pentru BBC la un miting în care se cerea eliberarea liderului încarcerat, Rosa Contreras a spus că imaginea lui Maduro făcând cu mâna după sosirea în Statele Unite a determinat-o să iasă în stradă pentru a-și arăta sprijinul continuu.

„A avut o atitudine care ne-a transmis un mesaj: dacă eu stau aici, trebuie să stați și voi aici, drepți, cu fruntea sus, și să mergeți mai departe”, a spus ea.

Și Marcelo este mulțumit că Maduro a supraviețuit atacului american fără să fie rănit, însă din motive diferite.

Vrem să trăiască fiecare zi care i-a mai rămas din viață în spatele gratiilor.

În ultimii ani, milioane de oameni au părăsit Venezuela din cauza crizei politice și economice, care s-a agravat sub conducerea lui Maduro. Marcelo spune însă că are prieteni plecați din țară care s-ar întoarce dacă înlăturarea lui Maduro ar duce la o schimbare de guvernare și la sfârșitul chavismului, mișcarea politică socialistă care poartă numele predecesorului său, Hugo Chávez.

„Dacă Statele Unite ar conduce țara astfel încât să existe o tranziție stabilă în Venezuela, din punct de vedere economic și social, cred că toată lumea ar fi de acord cu asta, chiar dacă nu ar fi o soluție perfectă”, a adăugat el.

