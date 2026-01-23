Live TV

Reacții dure din Marea Britanie după declarațiile lui Trump despre aliații NATO: „Ar trebui să-și ceară iertare în genunchi”

NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_81_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Președontele SUA, Donald Trump, la summitul NATO de la Haga. 25 iunie 2025. Foto Inquam Photos / Eduard Vînătoru
Trump, criticat dur după declarațiile despre aliații NATO

Preşedintele american Donald Trump a provocat un val de indignare în rândul parlamentarilor şi veteranilor forţelor armate britanice, după ce a afirmat că trupele NATO au stat departe de linia frontului în Afganistan, consemnează vineri DPA şi PA Media, potrivit Agerpres. 

Trump a făcut aceste declaraţii într-un interviu pentru Fox News în cadrul căruia şi-a reiterat opinia că Alianţa Nord-Atlantică nu ar sprijini SUA dacă i s-ar cere să o facă.

„Nu am avut niciodată nevoie de ei”, a declarat Trump, referindu-se la aliaţii din NATO. „Vor spune că au trimis nişte trupe în Afganistan. Şi aşa au făcut, au stat puţin în spate, puţin departe de linia frontului”.

Remarcile sale au provocat o reacţie de condamnare la nivelul întregii clase politice din Regatul Unit, preşedintelui american amintindu-i-se de cei 457 de soldaţi britanici morţi în Afganistan şi de faptul că, atunci când s-a pus problema, s-a eschivat să fie recrutat pentru a fi trimis în Vietnam.

Calvin Bailey, deputat laburist şi fost ofiţer RAF (Royal Air Force, forţele aeriene britanice), care a luptat alături de unităţile de operaţiuni speciale ale SUA în Afganistan, a declarat pentru Press Association că afirmaţiile lui Trump „nu au nicio legătură cu realitatea trăită de aceia dintre noi care am fost acolo”.

Parlamentarul conservator Ben Obese-Jecty, care a luptat în Afganistan cu rangul de căpitan în Regimentul Regal Yorkshire, a declarat că este „trist să vedem sacrificiul naţiunii noastre şi al partenerilor noştri din NATO tratat cu atâta uşurinţă de către preşedintele Statelor Unite”.

Trump, criticat dur după declarațiile despre aliații NATO

Comentariile preşedintelui SUA sunt „îngrozitoare şi constituie o insultă la adresa bravilor noştri militari britanici, bărbaţi şi femei, care şi-au riscat viaţa şi integritatea fizică pentru a-i ajuta pe aliaţii noştri, iar mulţi dintre ei au făcut dovada sacrificiului suprem”, a afirmat la rândul său Tan Dhesi, preşedintele Comisiei pentru apărare din Camera Comunelor (camera inferioară a parlamentului britanic).

În opinia preşedintei Comisiei pentru afaceri externe, Emily Thornberry, respectivele afirmaţii sunt „mult mai mult decât o greşeală” şi „o insultă” adusă familiilor celor care au murit.

Donald Trump a fost criticat în trecut pentru faptul că s-a eschivat de a fi recrutat pentru a fi trimis să lupte în Vietnam, sub motivul că ar fi fost diagnosticat cu excrescenţe osoase la călcâie (pintenii calcaneeni), ceea ce a făcut obiectul unor polemici de-a lungul timpului.

Stephen Stewart, fost soldat, autor şi jurnalist britanic a declarat că „comentariile lui Trump sunt pe atât de jignitoare pe cât sunt de inexacte”: „Este culmea ironiei ca cineva care se presupune că a evitat să fie recrutat pentru a fi trimis să lupte în Vietnam să facă o declaraţie atât de ruşinoasă”.

„A profanat memoria a sute de soldaţi britanici care au făcut dovada sacrificiului suprem în Afganistan, oameni pe care îi numeam prieteni şi camarazi”, a spus Stephen Stewart.

„Dacă ar fi fost un om de onoare, s-ar aşeza în genunchi pentru a cere iertare familiilor celor căzuţi”, consideră Stephen Stewart.

Liderul liberal-democrat Ed Davey a transmis într-o postare pe platforma X: „Trump s-a sustras de la serviciul militar de cinci ori. Cum îndrăzneşte să pună la îndoială sacrificiul lor? Lui Farage (Nigel Farage, liderul partidului Reform UK - n.r.) şi tuturor celorlalţi care încă se gudură pe lângă Trump ar trebui să le fie ruşine”.

Regatul Unit se situează pe locul doi după numărul de pierderi umane în Afganistan, pe primul loc situându-se SUA cu un bilanţ de 2.461 de morţi.

Aliaţii SUA au suferit pierderi de ordinul a 1.160 de morţi în acest conflict, aproximativ o treime din totalul morţilor în cadrul coaliţiei internaţionale.

Laburistul Calvin Bailey a amintit în acest context numărul mare de decese în rândul militarilor proveniţi din Regatul Danemarcei, care a trimis trupe să lupte alături de britanici în provincia afgană Helmand, dar care acum a trebuie să respingă încercările lui Trump de a anexa Groenlanda.

„Aşa cum le-am spus pe 4 iulie 2008 forţelor armate americane alături de care am luptat, ne-am aflat acolo datorită convingerii comune exprimate la fondarea Americii că oamenii liberi au drepturi inalienabile şi nu ar trebui să trăiască sub tiranie”, a afirmat fostul ofţer RAF. "Această convingere a stat la baza răspunsului la evenimentele din 11 septembrie (2001) şi merită să ne gândim la asta acum", consideră el.

SUA rămân singura ţară care a invocat prevederile de securitate colectivă ale Articolului 5 al NATO, potrivit căruia un atac armat împotriva unui membru al Alianţei Nord-Atlantice este considerat un atac împotriva tuturor membrilor, ceea ce declanşează obligaţia fiecărui membru de a veni în ajutor.

Editor : C.L.B.

Ultimele știri
Iranul îl atacă dur pe Zelenski după declarațiile despre reprimarea protestelor: „Lumea s-a săturat de clovni debusolaţi”
Amendă de peste 900.000 de euro pentru un distribuitor de produse de lux. Ce a descoperit Consiliul Concurenţei
Tăieri în pădurea de la Băile Felix: contract de exploatare pentru peste 600 de copaci. Au fost sesizate autoritățile
Citește mai multe
