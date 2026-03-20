Locuitorii din Tokyo s-au declarat revoltați după ce președintele american Donald Trump a glumit despre atacul de la Pearl Harbor, în timpul vizitei premierului Sanae Takaichi la Washington, și au acuzat că aceasta a fost tratată „ca o idioată pentru că este femeie”.

Un schimb tensionat de replici a avut loc în Biroul Oval, în timpul întâlnirii dintre Donald Trump și premierul japonez Sanae Takaichi, după ce liderul de la Washington a fost întrebat de un jurnalist nipon de ce nu și-a informat aliații înaintea atacului asupra Iranului.

Trump a răspuns că a evitat să ofere detalii pentru a păstra elementul surpriză: „Un lucru este că nu vrei să semnalizezi prea mult. Știți, când intervenim, intervenim foarte dur și nu am spus nimănui despre asta pentru că voiam surpriza”.

Ulterior, liderul american a făcut o remarcă controversată, cu referire la atacul de la Pearl Harbor: „Cine știe mai bine decât Japonia ce înseamnă o surpriză?” a spus Trump. „Voi de ce nu mi-ați spus despre Pearl Harbor? OK?”, a adăugat el.

Momentul a fost unul stânjenitor pentru premierul japonez, care a zâmbit vizibil jenată, a oftat și și-a schimbat poziția pe scaun în timpul dialogului.

Declarațiile vin în contextul în care Donald Trump a ordonat, în urmă cu aproape trei săptămâni, un atac asupra Iranului, decizie care a amplificat tensiunile regionale și a ridicat semne de întrebare în rândul aliaților privind modul de coordonare și comunicare.

Referirea președintelui american vizează atacul surpriză din 1941 asupra bazei americane de la Pearl Harbor, soldat cu peste 2.400 de morți și care a determinat intrarea Statelor Unite în Al Doilea Război Mondial.

Unii japonezi consideră că Sanae Takaichi e tratată nedrept. „Premierul Takaichi, am impresia că e tratată ca o idioată pentru că este femeie”, a declarat Tomie Hayashi.

Alții spun că astfel de subiecte ar trebui evitate. „Pearl Harbor face parte din trecut. Cred că el ar trebui să se concentreze asupra prezentului”, a precizat Mutsuhiro Takakura.

Takakura a adăugat că speră ca discuțiile dintre cei doi lideri, inclusiv cele privind petrolul din Alaska și eventuale subvenții pentru Japonia, să aibă efecte economice pozitive, precum reducerea prețului benzinei.

Editor : Ana Petrescu